Un pomeriggio di divertimento e mistero aspetta tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie al Centro Aggregativo Giovani di Piobesi. I ragazzi del CAG invitano a partecipare alla Caccia al Tesoro misteriosa dal titolo “Il Mistero del Castello”, che si terrà mercoledì 30 ottobre 2024.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà dalle ore 17:00 alle 18:30 presso il Parco Giochi di via XXV Aprile. Sarà un’opportunità per immergersi in un’atmosfera spettrale e sfidare gli amici in una caccia al tesoro tra enigmi e indizi segreti.

Per partecipare, è richiesta la conferma della presenza contattando Andrea al numero 366 8752500. Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera per rendere l’atmosfera ancora più magica e divertente.