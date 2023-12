Gran Balon, mercato dell’antiquariato a Torino

Si è svolta regolarmente l’ultima edizione del 2023 del Gran Balon, lo storico mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo torinese, che dal 1985 è appuntamento prediletto per tantissimi cittadini e numerosi visitatori che arrivano da fuori città.

Organizzato ogni seconda domenica del mese dalle 8 alle 18, il Gran Balon coinvolge più di 300 banchi, 50 negozi, bar e ristoranti storici, che ogni mese si danno appuntamento per creare – da oltre 30 anni – quello che è il mercato del vintage per eccellenza del capoluogo piemontese, una delizia per tutti gli appassionati dell’oggettistica di un tempo.

Presente tra le vie Lanino, Mameli, Canale Carpanini, Cortile del Maglio e Borgo Dora, avventurarsi tra i suoi banchi significa fare un vero e proprio salto indietro nel tempo tra le proposte di rigattieri, antiquari, collezionisti e artigiani, che espongono con cura e dedizione i propri articoli. Dall’abbigliamento ai prodotti artigianali, dai mobili alle ceramiche, al Gran Balon si può trovare praticamente di tutto e, spesso, a condizioni davvero competitive. Insomma, riuscire ad approfittare di qualche offerta imperdibile non è poi così difficile.

Cuore pulsante del Gran Balon è poi l’interno del Cortile del Maglio, dove manufatti e prodotti cartacei si fondono con il vintage per realizzare delle esposizioni uniche, in grado di attrarre a sé un folto numero di appassionati.

Ricordiamo a tutti gli interessati che l’ingresso al Gran Balon è completamente gratuito e che il mercato si svolge anche nelle giornate di pioggia. Considerato che non è presente una copertura totale, in questi casi è certamente consigliabile portare con sé un ombrello.

Per saperne ancora di più suggeriamo di consultare il sito internet del mercato, all’indirizzo balon.it, in cui poter trovare ogni informazione aggiornata su quello che è in programma e sulle eventuali variazioni previste per questo importante appuntamento in calendario. A proposito, il prossimo mercato del vintage sarà organizzato domenica 14 gennaio 2024.