“Giovani Sguardi”, la rassegna teatrale pensata per gli adolescenti

Da venerdì 3 a sabato 18 maggio si svolge la terza edizione di “Giovani Sguardi”, la rassegna che mette al centro i giovani adulti, proponendo anche quest’anno quattro spettacoli, alle ore 19.30, che parlano ai ragazzi e alle ragazze di oggi, riflettendo il loro sguardo sul mondo e i cui argomenti trattati sono quelli che vivono gli adolescenti: il bisogno di ammirazione e il dovere di piacere, il conflitto tra lo sguardo del mondo sul proprio corpo e le bambine che si è dentro, l’anoressia e i disturbi alimentari come conseguenza del bisogno di modificare il proprio corpo per adattarsi alle regole del mondo social, una riflessione sulla nostra esistenza, sulle regole che ci fanno stare al mondo e sulle possibili attribuzioni di senso alla nostra vita. In tutti i quattro spettacoli è richiesta, in maniera diversa, la partecipazione attiva del pubblico presente alla Casa del Teatro: allo spettatore è richiesto di fare delle scelte, anche in negativo, e di essere attivi rispetto agli spettacoli che stanno agendo sul palcoscenico.

“Giovani Sguardi mette al centro gli adolescenti” dichiara il direttore artistico Emiliano Bronzino, “coinvolgendoli non solo come spettatori, ma condividendo con loro le nostre scelte e le strategie di comunicazione. I ragazzi e le ragazze dell’Osservatorio saranno i protagonisti di una serie di incontri con il pubblico e con gli artisti, per sviluppare uno scambio di competenze tra generazioni. Un’occasione per poter confrontarsi con i giovani, discutere con loro e provare ad osservare il mondo attraverso i loro occhi. Spettacoli che affrontano temi coraggiosi per rispondere al coraggio che ci vuole per crescere”