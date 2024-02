Torino, 6 febbraio 2024 – Al via domani 7 febbraio alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo il ciclo di incontri del palinsesto #INSIDE che nei prossimi mesi accompagneranno la mostra “Non ha l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976” a cura di Aldo Grasso, in programma fino al 12 maggio 2024.

Il primo incontro, Io c’ero. Avventure sanremesi del più famoso “anziano Rai”, in programma domani 7 febbraio alle 18.30, vede come protagonisti Aldo Grasso e il giornalista Bruno Gambarotta in dialogo sulle prime edizioni della gara canora sanremese.

Mercoledì 14 febbraio alle 18.30 si terrà il secondo appuntamento del palinsesto durante il quale Aldo Grasso presenta il docu-film “San Remo canta” diretto da Domenico Paolella sulla sesta edizione del festival di Sanremo del 1956 (vinto dalla debuttante Franca Raimondi con il celebre brano “Aprite le finestre”). Tra i cantanti che si esibiscono: Nilla Pizzi, Claudio Villa, Gino Latilla, Carla Boni, Achille Togliani.

Mercoledì 21 febbraio alle 18.30 sarà possibile ascoltare la celebre Gigliola Cinguetti, vincitrice del Festival di Sanremo del 1964, in dialogo con Simonetta Sciandivasci sul libro della cantante A volte si sogna edito da Rizzoli. La cantante (e molte altre cose) svela il proprio variegato mondo interiore, la personalità appassionata e combattiva, l’attitudine curiosa. È un racconto letterario, coinvolgente, in cui una ragazzina, camminatrice accanita, innamorata dell’Iliade, si ritrova proiettata nell’empireo del successo, inconsapevole della società che la circonda e soprattutto delle etichette che le cuciono addosso.

Infine mercoledì 28 febbraio alle 18.30 Walter Vacchino, che aveva solamente sei anni quando suo padre Aristide posò il primo mattone dell’Ariston e oggi lo gestisce con la sorella Carla, racconterà le tappe di un’epopea familiare divenuta mito nazionale.

Di seguito il programma degli incontri (in corso di aggiornamento):

Mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 18.30

Io c’ero. Avventure sanremesi del più famoso “anziano Rai”

Aldo Grasso incontra Bruno Gambarotta

Evento in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori

Mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 18.30

“San Remo canta” docu-film di Domenico Paolella

con Aldo Grasso e Alberto Ruffino

Evento in collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema

Mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 18.30

A volte si sogna (Rizzoli)

Gigliola Cinquetti in dialogo con Simonetta Sciandivasci

Evento in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18.30

Walter Vacchino e Luca Ammirati in dialogo con Francesca Angeleri

Ariston. La scatola magica di Sanremo (Salani)

Evento in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori

Informazioni utili

Dove: Gallerie d’Italia – Torino, Piazza San Carlo 156, Torino

Orari: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; mercoledì dalle 9.30 alle 22.30; lunedì chiuso; ultimo ingresso: un’ora e mezza prima della chiusura

Tariffe: intero 10€, ridotto 8€, ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e prima domenica del mese; ridotto speciale 5€ per under 26 e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Informazioni e prenotazioni: http://www.gallerieditalia.com, torino@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619