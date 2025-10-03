Venticinquesima Fiera del Rapulè

25esima Fiera del Rapulé, in programma a Calosso da venerdì 17 a domenica 19 ottobre

Appuntamento ormai indelebile sull’agenda dell’autunno astigiano, la manifestazione trae ispirazione dal nome dall’antica e tradizionalissima pratica della vendemmia dei grappoli tardivi, detti nel dialetto locale Rapulin ‘d San Martin.

Il terzo week-end di ottobre, terminate per molte aziende le fatiche della vendemmia, quando il clima si rinfresca e la campagna si tinge dei colori caldi e vivi dell’autunno, il borgo di Calosso si anima con il suo percorso enogastronomico che consente a tutti di deliziare il palato con un vasto assortimento dei piatti tipici della cucina locale accompagnati dagli ottimi vini DOC e DOCG dei produttori che fanno parte dell’Associazione Crota ‘d Calos.

A far da cornice alle degustazioni la magnifica atmosfera dei crotin, antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto la maggior parte delle abitazioni del centro storico; essi guidano i visitatori attraverso un suggestivo itinerario che si snoda nel sottosuolo del borgo calossese.

Per tutta la durata della fiera le vie e piazze del centro storico vengono allietate da figuranti, artisti di strada, cantastorie e, la domenica, da un variopinto e variegato mercatino a Km Zero, sulle cui bancarelle vengono esposti prodotti di vario genere appartenenti alla filiera corta.

Quella del Rapulè è senza dubbio una fiera che ha visto crescere la sua importanza e la sua popolarità oltre i confini della piccola comunità di paese, evento sicuramente irrealizzabile senza il contributo fondamentale di moltissimi calossesi che anno dopo anno mettono in campo il loro impegno, lavorando con entusiasmo, curando con attenzione il minimo dettaglio e costituendo la forza in grado di spingere questa manifestazione verso traguardi sempre più importanti.

La Fiera si dividerà in 3 appuntamenti e sarà possibile accedere al paese ed alla manifestazione con le seguenti modalità

Venerdì 17 ottobre: dalle 19:30 alle 24:00 con accesso libero

Sabato 18 ottobre: dalle 17:30 alle 24:00 con accesso consentito ai soli possessori del ticket Fiera

Domenica 19 ottobre: dalle 11:00 alle 16:00 con accesso libero

Alla Fiera si accede esclusivamente utilizzando le navette che partiranno ogni 15 minuti dal parcheggio di Piana del salto con tappa dalla chiesa di San Bovo

Per info: 349 8797639