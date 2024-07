Estate 2024 al Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino sarà regolarmente aperto tutti i giorni con orario 9:00-19:00 (chiuso il martedì), per tutta l’estate 2024 e nel mese di agosto sarà aperto straordinariamente martedì 13 agosto e regolarmente giovedì 15 agosto.

Fino al 31 agosto nei giorni di venerdì e sabato il Museo e l’Ascensore panoramico osserveranno l’orario prolungato dalle 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00), compreso il 15 agosto (Ferragosto).Dall’8 luglio al 31 agosto sono sospese le visite guidate all’intercapedine della cupola della Mole Antonelliana.

Oltre alla ricca collezione permanente, fino al 13 gennaio 2025 è possibile visitare la mostra MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Theatrum Mundi e ospitata all’interno della Mole Antonelliana.

Curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e da Luca Cableri, direttore della galleria Theatrum Mundi di Arezzo, l’esposizione non è un semplice censimento di memorabilia dei principali cult movie degli ultimi decenni, ma un viaggio tra i generi cinematografici attraverso oggetti iconici, costumi, accompagnati dai manifesti e materiali pubblicitari della collezione del Museo per dare vita a una stratificazione di racconti: dalla semplice memoria del film e della sua storia fino al backstage e alle diverse professioni del cinema. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

Nel piano di accoglienza della Mole Antonelliana, ad ingresso libero negli orari di apertura, il Museo Nazionale del Cinema presenta, fino al 9 settembre 2024, TONINO DE BERNARDI. IL CINEMA SENZA FRONTIERE a cura di Alberto Momo, un omaggio al grande autore d’avanguardia torinese e alla sua straordinaria carriera, che ha avuto una notevole influenza nel panorama nazionale e internazionale. Figura iconica del cinema sperimentale e indipendente, profondamente connessa alla città di Torino, De Bernardi è un narratore che ha saputo catturare l’essenza della vita con il suo cinema libero e mai banale. Divisa in due sezioni, “La casa” e “Il mondo” o “Qui e l’altrove”, la mostra offre una visione duale della poetica cinematografica di De Bernardi.

Una prima parte rivela il lato più intimo del regista, i suoi esordi, con una raccolta di primi piani e ritratti che sottolineano la sua sensibilità artistica e profondamente umana. La seconda esplora i viaggi e le esperienze che hanno plasmato il suo cinema con un taglio più documentaristico, il suo rapporto complesso con le produzioni, i progetti non realizzati e le fotografie dai set, delineando un’identità chiara e distintiva, forte di una cifra stilistica senza costrizioni. A legare le due sezioni è l’esposizione della sua strumentazione di lavoro: cineprese per diversi formati di pellicola, telecamere analogiche e digitali per far conoscere la sua filmografia attraverso l’aspetto materiale e povero del cinema indipendente e 60 anni di evoluzione tecnologica.

Si confermano per il periodo estivo le visite guidate. Il Cinema Massimo sarà chiuso dal 18 luglio al 28 agosto 2024 inclusi, mentre la Bibliomediateca “Mario Gromo” e l’Archivio Storico resteranno, invece, chiusi al pubblico dal 5 al 23 agosto 2024 inclusi.