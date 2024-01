Christina Noble Donne che cambiano il mondo

Si intitola “Donne che cambiano il mondo” la serata che verrà ospitata a Palazzo D’Oria – Cirié venerdì 12 gennaio 2024, con inizio alle 20.45, e che vedrà protagonista Helenita Noble, Ceo della Christina Noble Children’s Foundation – CNFC, fondazione che opera per alleviare la povertà e le sofferenze fornendo supporto umanitario a livello locale alle comunità, e in particolare ai bambini, del Vietnam e della Mongolia, profondamente segnate da anni di povertà e dagli strascichi delle guerre.

Helenita Noble non è solo la Ceo della fondazione ma è anche la figlia di Christina Noble, la creatrice della CNFC nel lontano 1991 a Ho Chi Minh City, in Vietnam. Dal 1991, Christina Noble e la sua Fondazione hanno dato vita ad oltre 170 progetti e programmi in Vietnam e Mongolia. Attualmente, l’operato della Fondazione trasforma le vite di oltre 20.000 bambini e famiglie ogni anno, per un totale di circa due milioni di persone da allora ad oggi. Christina e la sua Fondazione hanno anche ricevuto oltre 100 riconoscimenti in più di 30 Paesi per il lavoro umanitario svolto.

Christina Noble è inoltre autrice di due autobiografie che sono divenute best-seller internazionali “Bridge Across my Sorrows” (1994) e “Mama Tina” (1997). La serata ciriacese del 12 gennaio sarà l’occasione per scoprire insieme proprio il volume “Bridge Across my Sorrows”, edito in italiano con il titolo “Il ponte sul mio dolore“.

Contribuiranno alla narrazione dell’incredibile storia di Christina Noble e della sua Fondazione Erica Aiello e Furio Ceciliato, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della CNCF Italia, con sede a Cirié. Profondamente colpiti dal film “Noble” in cui si narra la storia della vita di Christina, Erica e Furio hanno avuto qualche anno fa la possibilità di conoscere la fondatrice della CNCF a Londra: così è cominciata la loro avventura con la Fondazione e la creazione della “costola italiana”.

Oltre ad essere donatori regolari con la loro società “Origamo”, azienda leader nella produzione di biglietti augurali, Erica e Furio hanno infatti dato vita alla CNCF Italia e avviato diverse campagne di sensibilizzazione rivolte a donatori, imprese e scuole, insieme ad attività di raccolta fondi come cene solidali e alla partecipazione a campagne globali come la Children’s Walk for Hope che quest’anno si è tenuta al Parco La Mandria con il patrocinio dell’Ente Parchi.

Nel corso degli anni, la CNCF Italia ha creato una solida rete di donatori ed ha intessuto stretti rapporti con le autorità locali. Dal 2023 è inoltre iscritta al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale (APS).

Durante la serata del 12 gennaio, ad entrata libera e gratuita, sarà possibile conoscere personalmente Helenita Noble, ospite a Cirié, l’appassionante figura di Christina Noble attraverso la presentazione del libro e alcune storie delle migliaia di bambini che la fondazione ha contribuito ad aiutare.

Per coloro che vorranno sarà anche possibile acquistare il libro “Il ponte sul mio dolore” il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione. Verrà inoltre presentato in anteprima un esemplare in dimensioni ridotte del maxi biglietto augurale dedicato a Frida Kahlo che l’azienda Origamo presenterà l’11 gennaio alla fiera Milano Home – la manifestazione fieristica milanese dedicata al mondo dell’abitare e all’home décor – nel formato alto quasi tre metri e di oltre nove metri quadri, con il quale la Origamo mira a battere l’attuale record mondiale di 8,20 metri quadri detenuto a Dubai. Il biglietto dei record sarà esposto per tutta la durata della manifestazione (11-14 gennaio).

“Siamo veramente onorati – dichiara il Sindaco di Cirié Loredana Devietti – di ospitare a Palazzo D’Oria Helenita Noble e la Christina Noble Children’s Foundation. La solidarietà e la vicinanza alle persone meno fortunate sono per noi dei valori guida da sempre, a cui abbiamo cercato di dedicare attenzione e spazio ogni qual volta se ne è presentata l’occasione. Ringrazio in modo particolare Furio Ceciliato ed Erica Aiello per averci proposto l’incontro e per essersi fatti da tramite nell’organizzazione della serata: il fatto che il ramo italiano di una così importante organizzazione umanitaria internazionale abbia sede proprio a Cirié ci rende orgogliosi e partecipi. Invito veramente tutti a venire alla serata del 12 gennaio: sarà un’occasione preziosa per scoprire direttamente dalle parole di Helenita Noble le attività della Fondazione nel mondo e, perché no, per capire come essere d’aiuto e quale contributo poter dare per aiutare i bambini e le famiglie di una delle zone più povere del nostro pianeta”.

