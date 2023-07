Dentro al buio: Uomini, bestie e luoghi della fantasia popolare alpina

Domodossola | 5 agosto-10 settembre

Le Alpi sono da sempre state fonte di ispirazione per numerosi racconti e leggende. Nella fantasia popolare ci sono mostri e diavoli, fate e sirene, dee e regine, streghe e fate, draghi, serpenti, basilischi, demoni e bestie che abitano le montagne. Una storia antica, ricca e variegata, che circonda e accompagna il folklore della regione alpina. Racconti tramandati di generazione in generazione, di frazione in frazione, di alpeggio in alpeggio, che riflettono lo stupore e il rispetto umano per le montagne, luoghi affascinanti e minacciosi; leggende che continuano a contribuire al patrimonio culturale delle comunità alpine.

Queste stesse creature hanno catturato e stregato l’immaginazione degli artisti che partecipano alla mostra itinerante “Dentro al buio. Uomini, bestie e luoghi della fantasia popolare alpina”, visitabile da sabato 5 agosto a domenica 10 settembre lungo la centrale via Rosmini di Domodossola (VB).

Un percorso completamente all’aperto grazie alle riproduzioni delle opere su grandi pannelli. 29 gli illustratori e artisti: Cristina Amodeo, Eleonora Antonioni, Elenia Beretta, Ilaria Bersellini, Andrea Bettega, Elena Ceccato, Fernando Cobelo, Giuseppe Conti, Giuseppe De Iure, Francesco Frosi, Elisabetta Gomirato, Sara Imboden Reinke, Klara Ittig, Sofia Maltempi, Alice Piaggio, Gabriele Pino, Francesco Poroli, Michelle Ringeise, Agnese Rodari, Carol Rollo, Monique Rubin, Marco Sada, Federico Salis, Federica Santoro, Gina Schmidhalter, Elisa Seitzinger, Martina Signori, Gaia Stella, Nicolas Witschi.

Un racconto visivo che trasfigura in immagini conoscenze e tradizioni tra Val d’Ossola e Canton Vallese per dare nuovo senso al mondo che ci circonda, ma anche per esplorare le nostre più profonde paure, speranze e aspirazioni. Un modo per condividere e tramandare credenze e valori che continuano a lasciare traccia in ognuno di noi, promuovendo un senso di identità e interconnessione con il mondo naturale.

“Dentro al buio” nasce per il progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco. Si tratta della quarta mostra outdoor di Di-Se dopo “Herbarium Vagans”, “Difendersi dall’alto” e “Passare le Alpi”.

Il catalogo di “Dentro al buio”, in libera distribuzione a Domodossola, raccoglie tutte le opere e le accompagna con testi dedicati firmati dagli artisti.

La mostra, come vuole la sua natura itinerante, continuerà a muoversi fino ad arrivare in Canton Vallese, Svizzera. Molte delle opere originali fanno già parte del ricco catalogo dell’Artoteca Di-Se, spazio nato per promuovere il prestito domestico di opere d’arte originali | artotecadise.it

Inaugurazione con passeggiata dialogata sabato 5 agosto ore 21 in Largo Madonna della Neve, Domodossola, davanti all’entrata del Collegio Mellerio Rosmini.

Per informazioni e per seguire tutte le attività, gli eventi e le iniziative di Di-Se:

amossola.it | amossola2015@gmail.com | 335 5223122