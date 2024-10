Chiara Martegiani al Circolo dei Lettori presenta “Antonia”. L’attrice soffre di endometriosi come la protagonista della dramedy con Valerio Mastandrea

Continua Contemporanea International Film Festival, festival di cinema e arti visive dedicato agli sguardi delle donne, in programma fino a sabato 12 ottobre a Torino.

Domani, giovedì 10 ottobre alle 18,30, al Circolo dei Lettori, via Bogino 9 a Torino, è attesa l’attrice e sceneggiatrice Chiara Martegiani, protagonista della serie Prime Video “Antonia”. Porta sul piccolo schermo l’endometriosi, definita un’epidemia silenziosa perché spesso le donne che ne soffrono pensano di avere solo dei crampi durante il ciclo. Nel frattempo, la patologia può progredire in modo significativo. Ed è silenziosa anche perché, nonostante colpisca più di 170 milioni di donne in tutto il mondo e oltre 3 milioni solo in Italia, se ne parla ancora molto poco.

Il festival dedicherà un incontro a questo tema, con la partecipazione di Chiara Martegiani, ideatrice, sceneggiatrice e protagonista della dramedy diretta da Chiara Malta (con lei, recita Valerio Mastandrea, suo compagno nella vita), e con la professoressa Chiara Benedetto, direttrice di Ginecologia di Città della Salute di Torino e presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna. L’incontro, moderato da Chiara Priante, è organizzato in collaborazione con Torino Città per le Donne. Martegiani, nella serie, racconta di una donna che a 30 anni scopre di avere l’endometriosi: anche all’attrice, è stata diagnosticata la stessa malattia.

Il festival è organizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori, DAMS – Università di Torino, Amleta, Women In Film, Television & Media Italia, Fondazione Vera Nocentinie Torino Città per le Donne.

Giovedì 10 ottobre – Tutto il programma della giornata

Ore 16,30 – Unione Culturale Franco Antonicelli

Concorso internazionale

Proiezione dei cortometraggi in concorso.

Hafekasi di Annelise Hickey(Australia, 2023, 15’)

Epitaph di Silvia Lorenzi(Italia, 2022, 13’)

Bridge di Tara Aghdashloo(Regno Unito, 2023, 16’)

Niente di grave di Sonia Bouslama(Italia, 2024, 20’)

Titanic, Suitable Version for Iranian Families di Farnoosh Samadi(Iran/Francia, 2023, 15’)

Consider the Lilies di Cristina Spina(Italia, 2023, 23’)

Endometriosi: qualcosa di cui parlare

Ore 18,30 – Circolo dei lettori

Un incontro dedicato al tema dell’endometriosi con l’attrice Chiara Martegiani, protagonista della serie Prime Video “Antonia”, in dialogo con la professoressa Chiara Benedetto, direttrice di Ginecologia di Città della Salute di Torino e presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna. L’incontro è organizzato in collaborazione con Torino Città per le Donne.

Ore 21 – Unione Culturale Franco Antonicelli

Sguardi contemporanei

Proiezione del film La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 di Ilaria Freccia(Italia, 2023, 83’)

Intervengono la regista Ilaria Freccia e il fotografo Paolo Mussat Sartor