Il sesto appuntamento di sabato 20 aprile alle ore 21:00 è con “Cardio Drama. Spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto” della compagnia Chronos 3, selezionato insieme a Piemonte dal Vivo nell’ambito di NEXT: Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo edizione 2023/24.

Liberamente tratto dai libri di Claudio Cuccia, primario di Cardiologia della Fondazione Poliambulanza di Brescia che ha contribuito alla produzione insieme all’istituto ospedaliero Cardio Calm, lo spettacolo è stato realizzato con regia di Vittorio Borsari e Giulia Lombezzi, drammaturgia di Giulia Lombezzi e in scena l’attore Tomas Leardini.

Sinossi dello spettacolo

Chi ha voglia di parlare di malattie? Solitamente, nessuno. Finché non succede, meglio non pensarci.

Questa storia però è ambientata proprio in ospedale. Tre personaggi lo abitano, lo subiscono, lo raccontano.

Cardio drama prova a ridere di un mondo complesso e tragicomico, un labirinto al neon di contraddizioni e speranze. Scritto insieme al cardiologo Claudio Cuccia, questo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra malattia e malato, che mai, ma proprio mai, dovrebbero essere confusi.

Note di regia e produzione

A partire da giugno 2022 ha preso corpo questo progetto di spettacolo collaborando al percorso di Poliambulanza “L’ospedale, luogo di cura e di cultura”. Dal 2014 Fondazione Poliambulanza organizza questo progetto, coordinato dal dott. Claudio Cuccia e Gionata Mazzara, organizzando incontri con autori, proposte editoriali, rassegne cinematografiche, concerti, mostre fotografiche e convegni.

Lo spettacolo teatrale si è inserito all’interno di questa proposta culturale soprattutto durante l’anno di Brescia-Bergamo 2023 Capitali della Cultura.

Sabato 20 aprile 2024 – ore 21:00 – Auditorium Magnetto, via Avigliana 17, Almese (TO)

Biglietto unico di 12 euro con prenotazione consigliata

Per maggiori informazioni clicca qui.