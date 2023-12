Capodanno a Torino, l’evento in Piazza Castello

Il Capodanno torinese si tinge di internazionalità in Piazza Castello dove, per accogliere il nuovo anno, viene organizzato un concerto dedicato alle Universiadi: occasione che farà partire il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Universitari Invernali che si svolgeranno nel capoluogo piemontese nel 2025.

La lunga serata con cui Torino si congeda dal 2023 per accogliere il nuovo anno inizia alle ore 21, quando la Corale Universitaria di Torino – la più antica corale universitaria italiana – interpreterà l’inno ufficiale delle Universiadi, il Gaudeamus Igitur. Più tardi, l’atmosfera si fa ancora più festosa con l’intervento del Teenage Dream Party, con presentazione di alcune delle più grandi hit dei decenni scorsi, tanti amati da Millennials e appartenenti alla Generazione Z. Non è un caso che nel cast di Teenage Dream si trovi anche la cantante argentina Brenda Asnicar, conosciutissima per il ruolo dell’antagonista ne Il mondo di Patty.

Con l’avvicinarsi della Mezzanotte arrivano poi Lo Stato Sociale, il gruppo bolognese che non è certo nuovo a Torino: in città alla band fu infatti conferito il Premio Buscaglione nel 2012. Saranno proprio loro a far compagnia a tutti i presenti verso lo scoccare delle 24. Il conto alla rovescia vedrà tra i protagonisti anche Mace, noto producer che con il suo album OBE nel 2021 ah conquistato un doppio disco di platino.

Tra gli altri appuntamenti che condiranno di divertimento la serata c’è poi l’intervento dell’influencer Daniela Collu, così come quello di Victor Kwality, produttore musicale. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno la festa proseguirà nei club più famosi della città, dall’Hiroshima Mon Amour al Cap10100. Sullo sfondo, una speciale illuminazione della Mole Antonelliana a cura di Iren, dalle ore 20, con uno speciale colore bollicine.

L’evento è a ingresso gratuito!