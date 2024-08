Il primo appuntamento del weekend è col botto. In pieno periodo di Olimpiadi, arriva a Cesana Torinese una medaglia d’oro dal calibro di Sara Simeoni. La regina del salto in alto sarà infatti la protagonista della serata “Una vita in alto”, organizzata dall’associazione culturale Incipit. L’appuntamento è per sabato 10 agosto alle ore 21 presso la sala Formont sopra gli ambulatori medici, in via Pinerolo 0 con ingresso libero sino ad esaurimento posti. Sara Simeoni, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, parlerà del suo libro con il giornalista Francesco Antonioli.

Sempre sabato 10 agosto alle ore 19 a cura della Pro Loco “Per Cesana” sulla terrazza del Club Hotel Solaris, direttamente dalla Liguria i “Rock and Roll boys”, concerto rock anni 50-60-70: un revival di stampo anglosassone novità assoluta in Cesana e Alta Val Susa.

Domenica 11 agosto protagonisti saranno i pescatori. È in programma il “Trofeo Cesana”, una gara di pesca sportiva a spinning organizzata dall’ASD Pesca Sportiva Cesana con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese che si terrà nella riserva di pesca di Cesana, sul torrente Ripa dalle ore 8 alle 12 con premiazione finale a Casa Cesana. Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare il numero +39 3924224330 Nico.

Lunedì 12 agosto è invece dedicato alla formazione. Alle ore 17.30 presso la sala Polivalente sopra all’Ufficio del Turismo in piazza Vittorio Amedeo a Cesana Torinese è in programma l’incontro “Il Defibrillatore fa la differenza”: appuntamento informativo gratuito e aperto a tutti con il Comitato di Susa della Croce Rossa Italiana sull’utilizzo del DAE in luogo pubblico.

Sempre lunedì 12 agosto ritorna a Cesana Torinese la rassegna musicale “Alte Note” con due appuntamenti alle ore 16,30 e alle 18 presso l’ex cinema Sansipario a Sansicario Alto. La rassegna “Alte Note” porta così anche quest’anno a Cesana la grande musica della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. A Sansicario lunedì 12 i professori del Regio si esibiranno con un “Contralto trio” che proporrà una raccolta di voce e musiche di A.Vivaldi, J.S. Bach e W.A. Mozart.