Arriva Airascopoli: il Nuovo Comics del Pinerolese!

Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 10:00, arriva Airascopoli, il nuovo festival ludico di due giorni dedicato alla cultura Pop, è pronto ad accogliere centinaia di appassionati e curiosi.

Organizzato da Socialmente APS e dall’Avis Comunale di Airasca Odv, l’evento si rivolge a giovani e famiglie con l’obiettivo di promuovere le eccellenze artistiche del territorio e i legami sociali attraverso giochi, musica e laboratori.

L’appuntamento è fissato al centro polifunzionale Giovanna Brussino di Airasca, in via Stazione 31, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio parco dei divertimenti. A partire dalle ore 10:00 del mattino, grandi e piccini potranno immergersi in un’atmosfera unica, partecipando a tornei di carte, giochi di ruolo, workshop sui fumetti, attività interattive. Oltre a poter assistere a spettacoli musicali e teatrali, rievocazioni storiche e talk con youtubers ed esperti di cinema, fumetti e letteratura.

La location di oltre 5000 mq ospiterà diverse aree tematiche, tra cui una di 800 mq interamente dedicata al mondo Lego, grazie alla presenza dei volontari dell’Associazione Culturale “Torino Bricks” e gli oltre 80 espositori provenienti da tutta Italia e Svizzera.

Ci sarà anche una grande area “Games” dove si potrà giocare da tavolo, trovare tornei di carte collezionabili e giochi di ruolo, organizzata e capitanata da @IRobiDaTavolo, content creators di Instagram, con una bella community e a curriculum decine di partecipazioni nei Comics più conosciuti!

Di grande effetto l’area del “Multiverso”, dove incontrare i personaggi delle saghe più amate e vivere esperienze indimenticabili; al suo interno sarà presente l’area “Comics” con giovani artisti che esporranno i loro lavori e mostreranno in azione il loro talento.

Immancabile un’area street food con un’ampia scelta di cibo e bevande per soddisfare tutti i palati, insieme a diversi espositori che proporranno gadget, giochi e prodotti a tema.

Non mancheranno momenti dedicati alla musica grazie al palco di Avis Airasca: sabato 21 settembre, il duo “Il Magico Mondo di Laura” condurrà il pubblico in un viaggio tra le sigle dei cartoni animati più amati di tutti i tempi, mentre, la sera, lo spettacolo “Gremlins Soundtrack” teletrasporterà gli ascoltatori tra le sonorità dei film cult degli anni ’80.

Airascopoli ospiterà anche il primo Cosplay Contest di Airasca, dove gruppi di Cosplayer potranno dar vita ai loro idoli e contendersi la vittoria di numerosi premi in diverse categorie. Il Contest sarà presentato da due grandi nomi del panorama Cosplay: Fausto Avaro e Martina Bombardieri.

Tra gli ospiti speciali di questa prima edizione, Tel J, l’idolo di tanti bambini su Youtube, apparso anche su Rai Yoyo e Rai Gulp, si esibirà in uno spettacolo dedicato ai più piccoli.

Airascopoli è anche un’occasione per promuovere la solidarietà

Nell’area dei “Boardgames”, tra le molte novità, l’Avis di Airasca presenterà il gioco da tavolo “Capitan Avis”, nato per sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue.

Radio RBE sarà il media partner dell’evento, seguendo da vicino il festival con interventi, interviste e dirette sui propri canali.

Airascopoli è patrocinato dal Comune di Airasca ed è realizzato grazie al contributo di CSV Vol.To.

L’ingresso è gratuito