Accordi Disaccordi in concerto al Teatro Juvarra

Il Trio Accordi Disaccordi al Teatro Juvarra di Torino per un concerto di musica acustica con nuove sonorità elettriche. Un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l’energia del rock

Martedì 19 dicembre alle 21.00 il Teatro Juvarra di Torino ospita Accordi Disaccordi, band molto conosciuta nel panorama swing nazionale ed internazionale con all’attivo più di mille spettacoli in dieci anni, la partecipazione ai principali festival jazz e tournée in USA, Australia, Emirati Arabi ed in tutta Europa.

Accordi Disaccordi porteranno in scena al Teatro Juvarra il nuovo spettacolo che intreccia la loro musica acustica con nuove sonorità elettriche. Un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l’energia del rock. Non mancheranno i loro classici dal gusto cinematografico, le incursioni virtuosistiche e nuovi arrangiamenti elettrici.

Il trio Accordi Disaccordi, nato nel 2012, è composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso. Il loro spettacolo alterna originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico, storytelling e attitudini virtuosistiche, creando uno show interattivo con il pubblico.

Nel 2020 entrano nel mondo del cinema grazie al brano “Stay” scelto come colonna sonora per il film su Fabrizio De André “Il Concerto Ritrovato” di Walter Veltroni. Nel 2021 le loro musiche sono state selezionate per il film “Vicini di casa” di Paolo Costella, la cui colonna sonora è stata composta da Alessandro Di Virgilio.

Accordi Disaccordi ha all’attivo cinque album: “Decanter” (2021), “Accordi Disaccordi” (2017), “Live Tracks” (2016), “Swing Avenue” (2015) e Bouncing Vibes” (2013). Mentre i primi tre dischi, insieme ad alcuni brani originali, includono particolari riarrangiamenti di standard jazz e gipsy jazz, di brani pop e di colonne sonore, sono gli ultimi due album a identificare al meglio la matrice stilistica del trio.

L’evento è realizzato con il supporto di Banca Territorio del Monviso e Chiusano Immobiliare.

Biglietti 20 € + prev. In vendita su mailticket.it