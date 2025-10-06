Dal 17 al 19 ottobre (con anteprima il 16) Pinerolo (TO) si accende con la prima edizione di Bang!, Biblio, Art n’ Games il festival che unisce libri, fumetti, giochi e arti performative, trasformando la città in un grande palcoscenico della cultura pop.

Quattro giorni di incontri con scrittori e scrittrici e fumettisti/e, laboratori creativi, giochi da tavolo e di ruolo, musica, teatro e mostre. Bang! Festival è una festa delle passioni dei più giovani, ma anche un’occasione aperta a tutti: famiglie, bambini/e, ragazzi, ragazze e adulti troveranno qualcosa da scoprire, imparare e vivere insieme.

Tra le piazze del centro, le sale della Biblioteca Alliaudi, il Pala Bang (tensostruttura situata di fronte alla biblioteca), Villa Prever, il Museo del Mutuo Soccorso e il Loft Pinerolo, il festival offre quattro giorni di eventi, laboratori, spettacoli e performance, con un’area food per concedersi una pausa gustosa tra un incontro e l’altro.

Promosso dal Comune di Pinerolo e dalla Biblioteca Civica Alliaudi, Bang! è parte del progetto Giovani in Biblioteca, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e nasce per portare la Biblioteca fuori dalle sue mura, creando legami con tutta la comunità. Hanno lavorato attivamente al programma del Festival alcune affermate realtà locali e nazionali: Libreria Volare, Scuola internazionale di Comics, Robe da Elfi, Centro Giochi Educativi, RBE Radio Beckwith. Di seguito le varie sezioni in cui si struttura il programma di Bang!

Bibliotalk – la parola agli autori

Bibliotalk è la sezione dedicata agli incontri con scrittori e narratori. Qui i giovani possono ascoltare le storie di chi crea mondi e personaggi, mentre famiglie, insegnanti e appassionati trovano spunti e curiosità. Tra gli appuntamenti: giovedì 16 ottobre Paola Zannoner presenta Le fiabe non servono a niente alla Biblioteca Civica Alliaudi.

Venerdì 17 ottobre Marco Magnone tiene un talk su Misteri d’estate e I segreti di Acquamorta per le scuole secondarie di primo grado, mentre Paola Zannoner e Matteo Bussola incontrano gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sempre venerdì, Matteo Bussola è protagonista dell’incontro inaugurale del festival, condotto da Daria Capitani. Sabato 18 ottobre, Fiore Manni e Michele Monteleone conducono il laboratorio Scrivere in team: come realizzare una storia a 4 mani.

Lo stesso giorno Alessandra Rostagnotto, Gabriele Scarafia e Matteo Fenoglio partecipano all’incontro Artisti pinerolesi si raccontano. Domenica 19 ottobre Maria Chiara Montera presenta il suo reading journal Storie di cucina, storie di famiglia, Giada Belviso, Alessio Fioriniello e Alessio Zonno parlano di Dai banchi della Comics al mondo del fumetto, Fabio Geda conduce un workshop di scrittura creativa e presenta La casa dell’attesa, mentre Mattia Surroz, Federico Butticè e Stefano Zanchi raccontano la loro esperienza lavorativa in Disney. Sempre domenica, Carola Cilento e Luciana Benedetto presentano MIO PADRE, TUO PADRE, Due uomini contro l’odio del conflitto israelo-palestinese.

Bang Comics – fumetti e illustrazione

Per gli appassionati di fumetto e illustrazione, Bang Comics è un luogo da non perdere. Durante tutto il festival, l’Artist Alley rimane attiva alla Biblioteca Alliaudi con autrici e autori di fumetti e illustrazioni, mentre sempre in Biblioteca Andrea Serio espone le sue stampe fine art.

L’Artist Alley ospita autori Disney, Marvel, Bonelli e Bao, ma anche illustratori indipendenti. È possibile partecipare a sessioni di Portfolio Review, incontrare professionisti e scoprire nuovi talenti. Ecco i fumettisti presenti: Fiore Manni e Michele Monteleone; Giada Belviso, Federico Butticè, Susanna Covelli; Alessandra Rostagnotto, Alessio Fioriniello, Stefano Zanchi, Mattia Surroz, Alessio Sonno, Santamatita Serena Ferrero; Gabriele Scarafia e Albhey Longo. Nasco, gli Ultracani e Collettivo Borgo Nefasto.

Workshop – creatività in prima persona

I laboratori permettono di sperimentare e imparare: character design, book journal, scrittura creativa, freestyle e molto altro. Sabato 18 ottobre Serena Ferrero e AlbHey Longo conducono un laboratorio di Character Design alla Biblioteca Alliaudi, Debora Lambruschini propone Crea un book journal al Museo del Mutuo Soccorso, mentre La Fonte e Ufo Crew organizzano un workshop di barre e break dance in Piazza Vittorio. Domenica 19 ottobre, Fabio Geda tiene un workshop di scrittura creativa al Circolo Sociale.

Bang Art – arte, musica e teatro

Bang Art mette in primo piano la creatività e la passione per le arti visive e performative. Le strade e le piazze di Pinerolo diventano una galleria a cielo aperto: mostre, spettacoli teatrali, concerti e performance dal vivo permettono a chiunque di immergersi nell’arte contemporanea e nella musica emergente.

Tra le proposte: venerdì 17 ottobre è previsto lo spettacolo teatrale Le Rose di Atacama a cura di Assemblea Teatro. Sabato 18 ottobre, Serena Pognante espone la mostra Omine salvate al Nodo Concept Space, affiancata dalle illustrazioni di Leonora Camusso, Hey Graphic, Sefora Pons e Teresa Rosso. Sempre sabato, Davide Longo presenta lo spettacolo teatrale Otello, mentre Piazza Vittorio Veneto ospita il battle di freestyle con La Fonte. Domenica 19 ottobre, il Lab Music Ensemble diretto da Laura Bertolino propone il progetto Klezmer.

Bang Games e Role Bang – il gioco che unisce

Il gioco diventa protagonista con Bang Games e Role Bang. Dalle carte ai giochi da tavolo, dai party game alle avventure di ruolo, ogni età trova la sua esperienza: adolescenti e adulti ma anche bambini e famiglie possono divertirsi, imparare a collaborare e vivere storie fantastiche insieme.

La sezione Bang Games, venerdì 17 ottobre propone Play with Bang! con giochi da tavolo, sabato 18 ottobre Game On: risate al tavolo! e Gotta catch ’em all! la mattina. Domenica 19 ottobre si svolge Famiglie in gioco: un mondo di divertimento a portata di tavolo. Nella sezione Role Bang, venerdì 17 ottobre si tengono sessioni di giochi di ruolo a Villa Prever dalle 16 alle 19, mentre sabato 18 ottobre le sessioni si svolgono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 19 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Bang! non è solo un festival, è un’esperienza che coinvolge tutta Pinerolo. Biblioteche, teatri, piazze e cortili diventano palcoscenici diffusi. L’area food offre una pausa gustosa, rendendo il festival un’esperienza completa: arte, cultura, gioco, letteratura ma anche convivialità e gusto.