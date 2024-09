Torino, 20 settembre 2024 – Mai fermarsi. Perché soltanto macinando pensieri e novità si ha la garanzia, ogni anno, di poter dare al runner il meglio. Questo è il “motore” che muove gli organizzatori della Torino City Marathon, Torino City Half Marathon e Torino City Run, che si correranno domenica 1 dicembre 2024. E che, ancora una volta, abbiano imboccato la strada giusta lo provano i più di 3.000 runner che si sono già garantiti un pettorale.

Le distanze

Come ormai tradizione, sono tre le gare in programma per domenica 1 dicembre 2024: la Torino City Marathon (42,195 km), la Torino City Half Marathon (21,097 km) e la Torino City Run (5 km circa). Tre distanze capaci di far correre tutti, dal maratoneta esperto alla famiglia.

I partecipanti alle gare lunghe potranno sfidarsi su un percorso velocissimo, caratteristica che ha da sempre contraddistinto la competizione torinese e che ha portato molti maratoneti a migliorare il proprio personal best; chi sceglierà la più corta potrà godersi una mattinata di movimento e svago ammirando, in assoluta tranquillità, il centro storico di Torino e partecipando a un evento a sostegno della cura e della ricerca sul cancro che si svolgono all’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Le novità

Team Marathon S.S.D., con il prezioso supporto della Citta di Torino e Regione Piemonte, ha lavorato per confezionare un’edizione ancora più appassionante delle precedenti. Le novità più importanti riguardano la data, la partenza, il village e l’arrivo della Torino City Half Marathon.

La data – Da novembre a dicembre. Per l’esattezza, domenica 1 dicembre. Uno slittamento voluto dagli organizzatori. Dicembre significa Natale, quindi una città illuminata e vestita a festa, grazie a migliaia di luci e alberi natalizi. Più che in ogni altro periodo dell’anno Torino sarà “bella da togliere il fiato”. Fino al 14 gennaio le vie del capoluogo piemontese, inoltre, saranno rese ancora più magiche dalla 27^ edizione di “Luci d’artista”, la manifestazione che trasforma la città in un museo di arte contemporanea a cielo aperto con istallazioni luminose firmate da grandi artisti italiani e internazionali.

Sotto il profilo tecnico, sottolineato anche da molti maratoneti, avere delle settimane in più per prepararsi è un vantaggio da non sottovalutare.

La partenza – Tutte e tre le gare (maratona, mezza maratona e “city run”) lasceranno via Pietro Micca, “start” delle scorse edizioni. Partiranno, infatti, dal sontuoso “salotto” della città, piazza San Carlo.

L’arrivo della Torino City Half Marathon

Il traguardo della mezza maratona torna in piazza Castello, dove si concluderanno anche maratona e stracittadina. Una novità rispetto alle precedenti edizioni. Un impegno che Team Marathon S.S.D. ha preso e mantenuto con i maratoneti: riportare nel cuore della città l’arrivo anche della Torino City Half Marathon. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno di mesi e alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Torino.

Le iscrizioni

Ci sarà tempo fino all’1 novembre per iscriversi alla Torino City Marathon e alla Torino City Half Marathon a una quota promozionale: 65,00 euro per la 42 km e 25,00 euro per la 21 km.

Iscrizioni online: https://beacons.ai/ torinocitymarathon