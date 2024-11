Williams Racing: Carlos Sainz guiderà nei test di fine stagione

La Williams Racing è lieta di annunciare oggi che Carlos Sainz si unirà alla squadra per il prossimo test di fine stagione di Abu Dhabi, segnando i primi passi nella sua preparazione per la stagione 2025. Questa opportunità permetterà a Carlos e alla Williams di iniziare a costruire il loro rapporto.

La sessione di test sarà un’occasione preziosa per Carlos per iniziare a integrarsi nel nuovo ambiente della squadra e guiderà la FW46 per la prima volta.

Carlos guiderà per la Williams insieme ad Alex Albon nel 2025, formando una delle formazioni di piloti più formidabili della griglia.