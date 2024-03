Volley, l’U18 Gold del Club76 è campione provinciale!

Altro intenso weekend sul campo per le squadre del Club76.

A cominciare dal match casalingo delle ragazze di coach Giulio Cesare Bergoli che, in Serie A1, hanno ceduto 1-3 contro la Savino Del Bene Scandicci.

Fine settimana di vittoria in Serie B2 Under 18 delle ragazze del duo Moretti – Ollino, che hanno vinto al tie break 3-2 contro Gorla Volley. Le “clubbine” hanno messo in campo una prova tutto cuore e grinta. Le varesine, sotto di due set hanno recuperato e lottato su ogni palla, ma Chieri ha avuto forza e concentrazione per vincere nell’extra time. Spicca la prestazione di Asia Appiah.

L’opposta di Reggio Emilia, che ha sostituito Buffone per la serata, ha sostenuto tutta la squadra con una prestazione da record : 29 punti messi a referto e 3 aces. Ottima prova anche per Tonelli con 12 punti e Aliotta con 8. Prossima gara sabato 9 marzo alle 21 ad Alba contro Egea Alba Volley.

Grande soddisfazione anche nella finale provinciale U18. Le biancoblù hanno battuto per 3-0 la Unionvolley Pinerolo 2006, nella finale di Campionato territoriale di Torino a Santena, diventando così campioni provinciali.

Weekend di gioia anche in B2 per Santena, che vince 3-1 contro Caselle Volley. Secondo vittoria in casa nel girone di ritorno per le Tigri Santenesi, contro un Caselle che come sempre vende cara la pelle e lotta molto. Da segnalare la convocazione e l’esordio di Pamela Bordon, classe 2010, che milita nelle giovanili.

L’U16 regionale con il Club76 Playasti nella semifinale di ritorno del Campionato provinciale vince 3-0 contro Lpm Mondovì. Le ragazze biancoblù sono partite molto forti, lasciando poco spazio al gioco delle avversarie, conquistando l’accesso alla finale, che si giocherà domenica in casa contro Libellula Bra.

In Serie C il Club76 Playasti ha incontrato in trasferta Isil Volley Almese, inciampando al tie break per 3-2. Una partita tirata e combattuta, che ha visto le “clubbine” partire molto bene, ma subire il gioco avversario nel primo set. Nel secondo set, invece, l’alto livello di prestazione è stato tenuto fino alla fine, mentre nel terzo le avversarie sono riuscite a creare un gap irraggiungibile. Il quarto ha visto ancora una volta rimontare le ragazze del Club76 Playasti, ma i giochi si sono decisi al tie break.

Weekend da dimenticare in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76, che cede 3-0 contro L’Alba Volley. Partita comunque divertente e combattuta, che ha descritto un’altra prestazione di livello contro una squadra ben quotata. Ombre anche per GS Pino Volley, che cede 1-3 contro Libellula Volley.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti cede 0-3 contro Libellula Volley nella semifinale provinciale di andata. Servirà una gara ancora più incisiva in battuta e attacco per provare a ribaltare il risultato fra sette giorni.