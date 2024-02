Vittoria per l’IVECO CUS Torino sull’Alghero Rugby

L’IVECO CUS Torino Rugby si è imposto 66-14 sull’Alghero Rugby nella tredicesima giornata del campionato di Serie A maschile. Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco hanno disputato un match dai due volti su un campo duro e difficile dopo le piogge dei giorni precedenti.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: “è stata una partita strana, giocata tra la prima e l’ultima in classifica in casa nostra. La strategia di oggi era quella di partire molto forte, cercando di imporre il nostro gioco sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ci siamo riusciti alla fine del primo tempo, finendo 38-7. Questo ci ha consentito di effettuare tutti i cambi che avevamo a disposizione subito, in modo da permettere a tutti i giocatori di rimanere in campo più tempo possibile. Con questa strategia tanti ragazzi hanno giocato 40 minuti, altri 80. Per noi è stato un match molto interessante, riuscendo anche a variare i ruoli che solitamente schieriamo in campo. Il risultato è una conseguenza del lavoro svolto durante la settimana e della continuità che stiamo tenendo in questi mesi. Siamo quindi contenti di aver raggiunto l’obiettivo di giocare bene ed imporre il nostro gioco, nonostante il campo difficile e pesante, viste le piogge degli ultimi giorni. Siamo quindi contenti e soddisfatti della performance dei ragazzi e aspettiamo con ansia il proseguimento del campionato ed i match delle prossime settimane”.

Prossimo appuntamento domenica 18 febbraio ore 14.30 in trasferta sul campo del Biella Rugby.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 11 febbraio 2024 ore 14.30

Serie A maschile, XII giornata

IVECO CUS Torino Rugby v Amatori Rugby Alghero 66-14 (38-7)

Marcatori: p.t. 3’ m. Monfrino tr. Torres (7-0); 13’ m. Caputo tr. Torres (14-0); 15’ m. Andreica tr. Torres (21-0); 25’ m. Monfrino tr. Torres (28-0); 30’ m. Torres nt (33-0); 38’ m. Perrone J. nt (38-0); 40’ m. Marchetto tr. Cipriani (38-7); s.t. 64’ m. Marchetto tr. Cipriani (38-14); 71’ m. Solano tr. Bolognesi (45-14); 74’ m. Monfrino tr. Bolognesi (52-14); 75’ m. Civita tr. Bolognesi (59-14); 80’ m. Monfrino tr. Bolognesi (66-14)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Monfrino, Torres (41’ Bolognesi), Perrone, Civita; Reeves G. (cap.) (41’ Solano), Cruciani (41’ Cavallaro); Andreica, Quaglia, Mastrodomenico; Ursache (41’ Ciotoli), Piacenza (41’ Spinelli); Barbotti (41’ Lombardo), Caputo (41’ Liguori), Valleise (41’ Cataldi), All. Lucas D’Angelo

Amatori Rugby Alghero: Cipriani; May, Delrio, Deligios, Peana (41’ Delli Carpini); Fusco, Di Stefano (41’ Mauriziano); Stavile, Canulli, Calabrò (41’ Gabbi); Capozzucca (20’ Cincotto), Tveraga; Quiroga, Marchetto, Gueye, All. Giovanni Marchetto

Arb. Francesco Cagnin (Venezia)

Cartellini: 53’ rosso Delli Carpini (Alghero), 75’ giallo Marchetto (Alghero)

Calciatori: Torres (CUS Torino) 4/6; Bolognesi (CUS Torino) 4/4; Cipriani (Alghero) 2/2

Note: Giornata soleggiata 13° circa. Campo duro e fangoso ma in buone condizioni. Circa 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Amatori Rugby Alghero 0

