Tutto pronto per Sport & Solidarietà in Albania

Tutto è pronto per la nuova edizione, la quinta, del Progetto Sport & Solidarietà che sabato 13 luglio prenderà il via con il gruppo di giovani Animatori ed Animatrici composto da Danilo Crepaldi, Lucrezia Isaia, Clara Mondino, Elisabetta Piola ed Alì Tamim i quali, accompagnati come di consueto da Massimiliano Gosio, Coordinatore del progetto Sport & Solidarietà, partiranno per la Missione delle Suore della Sacra Famiglia a Barbulloje.

Ad aspettarli, nel paesino del Nord dell’Albania, ci saranno, come sempre, Suor Clemens e Suor Isolina – che, da ormai trent’anni svolgono la loro opera di carità e di apostolato verso i più bisognosi nel paese delle Aquile – ed il Parroco Padre Salvatore, ma anche circa un centinaio di bambini e bambini, ragazzi e ragazze dalla 1^ Elementare ai primi anni delle Superiori, forse anche più grandi, ed un bel gruppetto di Animatori ed Animatrici locali con cui, come ormai tradizione dal 2018, primo anno del Progetto, realizzeranno attività di gioco e sport fino al 24 luglio, ma anche momenti di formazione e visite in diverse località del paese che li ospiterà.

Poi, dal 25 al 31 luglio, i giovani Gators saranno a Valona, per qualche giorno di relativa vacanza, fuori Progetto, e probabilmente anche di animazione per bambini e bambine in condizione di fragilità e per i piccoli ospiti del locale orfanatrofio, in collaborazione con lo stabilimento balneare Minimal, che promuove l’iniziativa.

Il 1° agosto, nel primo pomeriggio, il rientro in Italia.

“Quest’anno ci sono diverse novità” – spiegano i partecipanti –. “Innanzitutto, il fatto importantissimo che, in segno di apprezzamento verso il nostro Progetto, la Federazione Italiana Pallacanestro Settore Giovanile, Minibasket e Scuola nazionale ed il Comitato Piemontese, sempre della FIP, grazie alla sensibilità ed all’intervento del Presidente Regionale Gianpaolo Mastromarco, ci hanno onorati concedendoci il patrocinio e, con esso, dei bei gadget sportivi da portare in Missione e da donare ai bambini.”

“Altra novità è che il nostro gruppo sarà composto sia da Animatori ed Animatrici alla loro prima volta in Albania, che da diversi già esperti, perché hanno partecipato ad edizioni precedenti. Infine, questa volta, per ragioni di contenimento dei costi, il viaggio si svolgerà non in aereo, ma con un pullmino con autista della Arnik Tour, che, in oltre 24 ore, ci porterà da Savigliano a Bari e poi via mare da Bari fino a Durazzo ed infine, da Durazzo a Barbulloje. Siamo sicuri che sarà di nuovo una bellissima avventura e siamo grati ai tanti Amici del Progetto, che ci sostengono, ed alle nostre famiglie, senza i quali non avremmo potuto realizzare il nostro Progetto anche quest’anno”.