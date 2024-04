Torino-Verona: info biglietti per l’ultima di Regular Season

Torino-Verona, si torna al Pala Gianni Asti per l’ultimo atto della stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. La maratona della regular season iniziata il 1° ottobre volgerà al termine questo weekend per poi dare spazio alle emozioni dei playoff. Domenica 21 aprile alle ore 18.00, la Reale Mutua Basket Torino scenderà in campo tra le mura amiche, al palazzetto del Parco Ruffini, per affrontare la Tezenis Verona nell’ultima giornata della fase a orologio e quindi della stagione regolare.

I biglietti per la partita Torino-Verona sono disponibili ora in prevendita online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Agenzie Reale Mutua Santa Rita e Castello nei giorni e orari di apertura delle sedi

Store “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura del negozio

Decathon Grugliasco sabato 20 aprile dalle 15.00 alle 19.00

Al Pala Gianni Asti domenica (giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 alle 18.00

