Continua il trend positivo della Reale Mutua Basket Torino lontano dal Pala Gianni Asti. La squadra di coach Boniciolli espugna il PalaBanca di Piacenza battendo l’Assigeco che si è confermata essere un’avversaria gagliarda nonostante lo status di fanalino di coda del campionato.

I gialloblù passano con merito a Piacenza e trovano così la terza vittoria nelle ultime quattro partite e il quinto successo in sette trasferte, grazie a una prestazione pazzesca di Matteo Montano, autore di 27 punti. Bene anche Taylor (20) e Schina (11). Il risultato finale è 69-82, con Torino che si affaccia con energia positiva al prossimo impegno in casa di questa domenica contro Rieti.

Quintetti

Piacenza: Bradford, Filoni, Bartoli, Serpilli, Grimes

Torino: Gallo, Taylor, Ghirlanda, Landi, Ladurner

Primi minuti di gioco un po’ macchinosi per Torino: il quintetto atipico schierato dal primo minuto ha bisogno di qualche azione per prendere fluidità offensiva, affidandosi principalmente al talento di Taylor. I gialloblù si ritrovano così ad inseguire per gran parte della prima frazione, con l’Assigeco che trova punti da Grimes dagli errori di costruzione gialloblù. La scossa arriva con Montano, che realizza 11 punti in un amen e regala il sorpasso alla Reale Mutua. Il primo quarto si chiude sul 19-23 per Torino.

Reale Mutua non riesce a dare continuità all’ottima chiusura della prima frazione: i gialloblù subiscono la reazione di Piacenza che nel secondo quarto non solo riporta tutto in equilibrio ma ritrova anche il vantaggio con Bradford e Grimes che salgono in doppia cifra (32-31 al 16’). Torino innesca l’asse Montano-Ajayi chiudere forte la seconda frazione sul 34-39.

Alla ripresa Torino subisce la fisicità di Piacenza che torna in campo con grande aggressività per riprendersi il vantaggio con i soliti Bradford e Grimes. La Reale Mutua si affida a capitan Schina per rispondere e rimettere la testa avanti. Montano riprende da dove aveva iniziato ma i problemi di falli lo costringono a uscire temporaneamente dai giochi nel terzo quarto che si chiude sul 53-58.

L’apertura dell’ultimo quarto ha lo stesso copione della quarta frazione di Nardò-Torino: sale in cattedra Giovanni Severini che realizza due triple di fila in transizione per portare i gialloblù al massimo vantaggio sul +11 (64-53 e timeout coach Manzo).

L’Assigeco non si dà per vinta e reagisce con Bartoli e Bradford per rimanere in partita, ma ci pensano ancora Taylor e Montano per mettere al sicuro il risultato. Vince Torino 69-82.

Coach Boniciolli:

“Contenti per la vittoria contro una squadra che non si arrende e per la quale abbiamo grande rispetto. Ci siamo dati degli obiettivi per questa partita e li abbiamo rispettati. Abbiamo avuto la conferma che, quando abbiamo due italiani in doppia cifra, vinciamo sempre. Sono contento in particolare per due veterani, Matteo Montano e Aristide Landi. Andiamo a casa contenti, augurandoci di convincere sempre più tifosi di Torino a venire a sostenerci per la partita di domenica contro Rieti.”

UCC Assigeco Piacenza – Reale Mutua Torino 69-82 (19-23, 15-16, 19-19, 16-24)

UCC Assigeco Piacenza: Desonta Bradford 19 (5/10, 2/6), Nate Grimes 16 (6/10, 0/1), Saverio Bartoli 16 (8/9, 0/3), Niccolo Filoni 7 (1/2, 1/3), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/7), Ursulo D’almeida 3 (1/3, 0/0), Omer Suljanovic 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Querci 2 (1/1, 0/5), Michele Serpilli 0 (0/0, 0/2), Federico Bonacini 0 (0/1, 0/3), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Nate Grimes, Niccolo Filoni, Michele Serpilli 5) – Assist: 17 (Desonta Bradford 7)

Reale Mutua Torino: Matteo Montano 27 (2/3, 6/8), Kevion Taylor 20 (5/9, 2/4), Matteo Schina 11 (3/3, 1/4), Giovanni Severini 8 (1/2, 2/3), Ife Ajayi 7 (3/4, 0/2), Aristide Landi 5 (1/2, 1/4), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/0), Maximilian Ladurner 2 (1/3, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/1, 0/1), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 29 2 + 27 (Ife Ajayi 13) – Assist: 19 (Matteo Schina 10)

Ufficio Stampa Basket Torino