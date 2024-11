Filippo Celli e Renato Paratore saranno ancora in campo in Australia dove si disputa il secondo torneo della stagione 2025, iniziata con anticipo sull’anno solare. E’ in programma l’ISPS HANDA Australian Open (28 novembre – 1 dicembre), organizzato in collaborazione tra DP World Tour e PGA Tour of Australasia sui percorsi del Kingston Heath Golf Club e del Victoria Golf Club, a Melbourne, che lo ospitano rispettivamente per la nona e la quinta volta.

Quattro giocatori della LIV Golf, il cileno Joaquin Niemann, campione in carica, Cameron Smith e Marc Leishman, secondo e terzo la scorsa settimana nell’Australian PGA, e Lucas Herbert, proveranno a prendersi la scena e, peraltro, sono tra i più gettonati nelle previsioni della vigilia.

In un field di buona qualità, non avranno naturalmente vita facile a cominciare dalla concorrenza di alcuni loro connazionali quali Elvis Smylie, che l’Australian PGA lo ha vinto, Jason Scrivener, David Micheluzzi, Min Woo Lee e Cam Davis, sua la gara nel 2017.

E non saranno da meno altri giocatori che militano nel circuito continentale come gli inglesi Jordan Smith e Todd Clements, il francese Victor Perez, il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il tedesco Yannik Paul e il sudafricano Justin Harding. E ancora gli spagnoli Angel Ayora, anche lui in evidenza a Brisbane (sesto) e Joel Moscatel e l’inglese Jack Senior, new entry dall’ordine di merito del Challenge Tour. A dare contributo allo spettacolo anche l’esperienza dell’iberico Rafa Cabrera Bello e del cinese Ashun Wu.

All’ISPS HANDA Filippo Celli proverà a dare più continuità al suo gioco dopo la prova con alti e bassi di Brisbane, ma con un accettabile 21° posto, mentre Renato Paratore dovrà riscattare l’uscita al taglio. Il montepremi è di 1.700.000 dollari australiani (1.050.000 euro circa).

La storia dell’ISPS HANDA Australian Open

Il torneo, nato nel 1904 e giunto alla 107ª edizione, è il più prestigioso e longevo del PGA Tour of Australasia. Il vincitore riceve la Stonehaven Cup, donata da Lord Stonehaven, governatore generale dell’Australia dal 1925 al 1930, e il primo ad averla è stato Frank Eyre nel 1930.

Oltre a Niemann e a Cam Davis, saranno in gara altri tre past winner, tutti australiani, che hanno già superato la fase migliore della loro carriera: Geoff Ogilvy (2010), vincitore di un Major e di tre WGC, John Senden (2006) e Peter Lonard (2003, 2004).

Frequentato da campioni di ogni epoca, la classifica dei plurivincitori è guidata da due miti, Gary Player, che si è imposto sette volte tra i 1958 e il 1974, e Jack Nicklaus a segno sei volte tra il 1964 e il 1978. Seguono con cinque Greg Norman e l’amateur Ivo Whitton, in evidenza negli anni Trenta.

In tempi più recenti i successi di Rory McIlroy (2013) e di Jordan Spieth (2014. 2016).

Dove vedere l’ISPS HANDA Australian Open

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW – L’ISPS HANDA Australian Open sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 28 e venerdì 29 novembre, dalle ore 2 alle ore 6; sabato 30, dalle ore 4 alle ore 9; domenica 1 dicembre, dalle ore 3 alle ore 8. Repliche nei quattro giorni di gara alle ore 10, 16 e 21. Commento in lingua originale.

LET: in Spagna si conclude la stagione. In campo Carta e Fanali

Il Ladies European Tour si conclude a Campanillas, nei pressi di Malaga in Spagna, dove è in programma l’Andalucia Costa Del Sol Open de España presented by OYSHO (28 novembre – 1 dicembre), torneo al quale prendono parte 75 concorrenti, le prime 64 dell’ordine di merito, a scalare, e undici invitate, comprese tre dilettanti.

Sul percorso del Real Club Guadalhorce Golf saranno al via Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali in un contesto che comprende quasi tutte le migliori giocatrici del tour con le top ten del ranking tese a migliorare la propria posizione, ma non a competere per divenire la “regina del circuito 2024”, perché il titolo è già appannaggio della svizzera Chiara Tamburlini, peraltro assente nell’occasione.

Presente, invece, grazie a un invito l’indiana Aditi Ashok, 28enne di Bangalore, campionessa in carica, cinque successi nel LET e che di preferenza gioca nel LPGA Tour. Avrà tra le più attendibili avversarie la belga Manon De Roey (n. 2 dell’ordine di merito), le inglesi Bronte Law (n. 5) e Alice Hewson (n. 7), la singaporiana Shannon Tan (n. 6), la danese Nicole Broch Estrup (n. 8) e la spagnola Maria Hernandez (n. 9).

Da seguire anche le altre due indiane Diksha Dagar e Pranavi Urs, l’australiana Kirsten Rudgeley, l’austriaca Emma Spitz, la spagnola Carlota Ciganda e l’inglese Liz Young. In gara pure tre forti dilettanti iberiche, Andrea Revuelta, Paula Martin Sampedro e Carla Bernat Escuder, che si contenderanno tra di loro il Celia Barquin Award.

Bel finale di stagione per Virginia Elena Carta che nelle ultime sei gare ha ottenuto quattro “top 7” consecutive e buone prestazioni anche di Alessandra Fanali con una quinta piazza nell’Irish Open, un 15° posto e due 18.i. Il montepremi è di 700.000 euro.