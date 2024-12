Una doccia fredda per la Reale Mutua Basket Torino. La squadra di coach Matteo Boniciolli gioca una grande partita per 39 minuti sul campo della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ma non riesce a espugnare la Vitrifrigo Arena.

I gialloblù sono riusciti a creare un vantaggio consistente nel corso della gara, salvo poi vivere un finale per certi versi molto simile a quello della sfida del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, questa volta con Torino a vestire i panni della squadra sconfitta.

I piemontesi hanno subito la rimonta dei padroni di casa, poi sono stati beffati nel finale da tre liberi segnati da Bucarelli allo scadere dei regolamentari per la parità.

Al supplementare, l’inerzia è passata completamente dalla parte dei marchigiani, che hanno conquistato la vittoria. Il risultato finale è 103-96, a Torino non bastano Ajayi (26 punti), Montano (24), Taylor (18) e Landi (13).

Quintetti

Pesaro: Imbrò, Ahmad, Bucarelli, King, De Laurentiis

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Seck

Buon avvio di gara torinese con la Reale Mutua che sfrutta una partenza a razzo di Matteo Montano, che firma tre triple consecutive nei primi minuti di gioco. Lo segue a ruota il resto del gruppo e così l’ottimo inizio gialloblù si concretizza nel +10 raggiunto dopo soli quattro minuti di gioco: 6-16 e timeout di coach Leka.

Torino continua a produrre in attacco anche con l’ingresso in campo di Taylor in versione sesto uomo, la Vuelle prova a ricucire le distanze sfruttando anche il bonus ma i gialloblù sembrano incontenibili in attacco e chiudono la prima frazione sul +12 con ben 34 punti a referto (22-34).

Continua l’ottima serata offensiva di Torino: le percentuali dall’arco restano alte con Ajayi e Severini e i gialloblù riescono ad incrementare il massimo vantaggio fino al +18 (26-44). Pesaro prova nuovamente a rientrare in partita con i rimbalzi in attacco e le giocate di Ahmad.

I padroni di casa sfruttano il primo momento di difficoltà offensiva di Torino, firmando un parziale pesante per tornare fino a -5 (45-50). La Reale Mutua risponde ancora da tre con Landi e Severini per frenare la rimonta marchigiana, andando così alla pausa lunga sul +9: 47-56.

Torino riprende da dove aveva iniziato, continuando a colpire con efficienza dall’arco per allungare nuovamente sul +15. Pesaro si affida al lavoro dei lunghi a rimbalzo d’attacco, mentre Parrillo e Imbrò vanno a segno per riportare lo svantaggio in singola cifra. Si va così all’ultima pausa con Torino avanti 66-73.

Ultimo quarto che si apre con Pesaro che rientra definitivamente in partita

Torino continua a concedere rimbalzi in attacco, la VL impatta sul 75-75 con King e Ahmad e quindi è tutto da rifare per la Reale Mutua. I ritmi si abbassano mentre si va verso la volata finale, la stanchezza si fa sentire per entrambe le squadre che iniziano a litigare con i ferri. Torino si affida ad Ajayi nel pitturato per tenere il muso avanti, ma Pesaro resta in scia. Si entra nell’ultimo minuto con i gialloblù ancora avanti di un solo possesso. Torino viene beffata sulla sirena, commettendo fallo sul tentativo di tiro da tre di Bucarelli: l’ex Cantù fa 3/3 per impattare e mandare la partita all’overtime.

Il pareggio marchigiano allo scadere ribalta completamente l’inerzia psicologica del match. Pesaro è esaltata, Torino sembra non averne più e cede il passo alla VL. Finisce 103-96.

Coach Boniciolli:

“Siamo delusi ovviamente perché abbiamo perso una partita dopo essere stati in vantaggio per 39 minuti. Ogni tanto però la vita dà e la vita toglie, è stato un finale simile a quello della nostra vittoria a Bologna, a parti però invertite. Sono doverosi i complimenti a Pesaro e grandissimi complimenti alla mia squadra nonostante la sconfitta.”

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Reale Mutua Torino 103-96 (22-34, 25-22, 19-17, 20-13, 17-10)

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Khalil Ahmad 28 (8/14, 2/9), V.j. King 26 (8/11, 0/4), Matteo Imbro’ 15 (0/1, 3/8), Salvatore Parrillo 12 (1/2, 3/4), Simone Zanotti 8 (3/3, 0/2), Quirino De laurentiis 7 (2/5, 0/0), Eric Lombardi 4 (1/3, 0/2), Lorenzo Bucarelli 3 (0/2, 0/3), Octavio Maretto 0 (0/1, 0/0), David Cornis 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 33 / 37 – Rimbalzi: 43 14 + 29 (V.j. King 10) – Assist: 19 (Lorenzo Bucarelli 6).

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 26 (8/16, 2/5), Matteo Montano 24 (2/2, 5/6), Kevion Taylor 18 (3/7, 2/6), Aristide Landi 13 (1/1, 3/6), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/4), Maximilian Ladurner 4 (2/2, 0/0), Fadilou Seck 3 (1/1, 0/0), Antonio Gallo 2 (1/3, 0/1), Matteo Schina 0 (0/3, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 30 3 + 27 (Ife Ajayi 8) – Assist: 19 (Matteo Montano, Matteo Schina 6).