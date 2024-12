La Tecnoengineering Moncalieri esce sconfitta dal Pala Galli di San Giovanni Valdarno con il punteggio di 82-65, al termine di una gara in cui le padrone di casa hanno mostrato tutto il loro valore. Nonostante l’impegno e una buona reazione nel terzo quarto, le gialloblù non sono riuscite a colmare il divario accumulato nella prima metà della partita. La reazione mostrata nel secondo tempo rappresenta un buon segnale per lo staff di coach Terzolo, in vista dei prossimi impegni. Per la Polisportiva Galli, spiccano le prestazioni di Rossini (17 punti), Conde Duran (16 punti e 14 rimbalzi) e Degiovanni (16 punti), mentre per Moncalieri le migliori realizzatrici sono Sammartino (16 punti e 6 rimbalzi), Mitreva (12 punti) e Obaseki (10 punti).

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per giovedì 19 dicembre alle ore 16.30 al PalaEinaudi contro Salerno Ponteggi Salerno, gara valida per la dodicesima giornata della Techfind Serie A2.

La gara

Le Lunette partono subito forte, riuscendo a contenere le offensive delle padrone di casa e rispondere con buone giocate di Sammartino e Obaseki. Valdarno, trascinata da Rossini e Mioni, chiude comunque il primo quarto avanti 23-19, grazie a una maggiore precisione sotto canestro.

La capolista prende il controllo nel secondo periodo, imponendo il proprio ritmo. Rossini, Degiovanni e Conde Duran sono incontenibili, mentre Moncalieri fatica a trovare continuità offensiva. Il divario cresce rapidamente fino al +19 dell’intervallo lungo (46-27), con le gialloblù in difficoltà soprattutto a rimbalzo.

Al rientro dagli spogliatoi, Moncalieri mostra carattere e prova a riaprire il match. Sammartino e Mitreva trovano canestri importanti e la difesa delle gialloblù si fa più solida. Le padrone di casa riescono comunque a mantenere il margine sopra la doppia cifra grazie all’esperienza e alla qualità delle loro giocate, chiudendo il terzo quarto sul 62-48.

Con un ampio vantaggio da amministrare, Valdarno gioca un’ultima frazione di pura gestione. Moncalieri prova qualche assalto finale, ma le giocate di Conde Duran e la precisione dalla lunetta delle padrone di casa impediscono alle gialloblù di riavvicinarsi. La gara si conclude con il punteggio di 82-65.

Tabellini

Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno – Tecnoengineering Moncalieri 82-65

Parziali (23-19, 46-27, 62-48, 82-65)

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno: Rinaldi 3, Degiovanni 16, Rossini 17, Lazzaro ne, Sposato, Mioni 15, Scroscio 6, Conde Duran 16, Cruz Ferreira 2, Amatori ne, Di Fine 1, De Cassan 6. All. Garcia Fernandez J.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 16, Ngamene 8, Pasero 4, Mitreva 12, Gesuele, Grosso 2, Salvini 3, Avagnina 3, Nicora 7, Obaseki 10. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Arbitri: Forni Maria Giulia e Foschini Mattia.