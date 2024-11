La Tecnoengineering Moncalieri è attesa dall’importante sfida contro CLV-Limonta Costa Masnaga in programma mercoledì 13 novembre alle ore 20.45, tra le mura amiche del PalaEinaudi, gara valevole per la sesta giornata del campionato Techfind Serie A2.

Le Lunette arrivano dalla bella vittoria interna contro Selargius che è coincisa con il primo successo casalingo della stagione. Le gialloblù di coach Terzolo hanno giocato una gara gagliarda conducendo dall’inizio alla fine e annullando tutti i tentativi di recupero delle ospiti.

Sammartino con 14 punti è stata la migliore realizzatrice per la Tecnoengineering, seguita da Mitreva (10 pt) e Cordola (9 pt). Ottimi segnali da parte di Pasero che sta tornando ad essere determinante. Tutta la squadra ha comunque dimostrato di essere coesa e di saper soffrire nei momenti difficili della gara. Anche le giovani atlete hanno saputo prendersi le responsabilità quando chiamate in causa dallo staff moncalierese.

CLV-Limonta Costa Masnaga si presenta al PalaEinaudi con tre vittorie all’attivo contro Cagliari, Livorno e Torino e due sconfitte tra le mura amiche subite contro Empoli e Salerno.

Proprio nell’ultima gara casalinga contro le campane, le pantere hanno giocato un match sottotono, complici anche le assenze forzate, soprattutto quelle della lunga polacca Kaczmarczyk e di Bonomi.

CLV-Limonta Costa Masnaga può contare su un roster ben amalgamato da coach Andreoli, con tante giovani talentuose a sua disposizione, guidate dalla più esperta Crowder e da Elisabetta Penz (che ha fatto parte della famiglia gialloblù per tanti anni). Da non dimenticare le giovani ma già prontissime N’Guessan e Osazuwa, con tanti punti nelle mani e un peso specifico importante.

La gara contro Moncalieri, in programma inizialmente domenica 10 novembre è slittata a mercoledì 13 novembre per via della convocazione di Jennifer Crowder con la Nazionale maggiore tedesca.

Tutto pronto quindi per mercoledì 13 novembre alle ore 20.45 al PalaEinaudi di Moncalieri per la sfida tra le Lunette di coach Terzolo e le pantere di coach Andreoli. Ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. Gli arbitri designati per l’incontro sono i Sig.ri Marconetti Claudio (Primo Arbitro) e La Grotta Markel (Secondo Arbitro).