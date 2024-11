La Tecnoengineering Moncalieri si presenta all’appuntamento contro CLV-Limonta Costa Masnaga pronta a dare battaglia. Prima dell’inizio della gara doveroso minuto di raccoglimento per l’improvvisa scomparsa di Piero Cerrato, fratello del presidente della Libertas Alessandro Cerrato. Tutta la famiglia gialloblù si è stretta attorno ad Alessandro e alla sua famiglia in un virtuale abbraccio in memoria di Piero.

Gara molto complicata per le ragazze di coach Terzolo che non hanno mai dato la sensazione di potersi giocare la partita contro le pantere di coach Andreoli. La polacca Kaczmarczyk, la giovanissima classe 2005 Osazuwa e N’Guessan hanno dominato nel pitturato, Penz con i suoi 17 punti ha sicuramente fatto rimpiangere i trascorsi con la maglia gialloblù, mentre Gorini, Crowder e Cibin etto sono state chirurgiche quando chiamate in causa.

Le Lunette di coach Terzolo possono fare tesoro di questa gara in cui hanno affrontato CLV-Limonta Costa Masnaga con grande coraggio, dimostrando una determinazione straordinaria anche di fronte alle difficoltà, evidenziando un grande spirito combattivo e la volontà di crescere come squadra, fiduciose della strada che stanno percorrendo.

La gara

Starting five per coach Terzolo con Sammartino, Cordola, Mitreva, Avagnina e Salvini. Coach Andreoli risponde con Penz, Osazuwa, Kaczmarczyk, Gorini e Crowder.

Nel primo periodo Costa ripresenta in campo Kaczmarczyk, dopo due gare ai box e reduce da un infortunio, che insieme a Osazuwa forma una coppia dal peso specifico altissimo nel pitturato. La polacca si fa subito sentire sotto le plance, la segue a ruota Penz che è tornata a Moncalieri per farsi rimpiangere. Le Lunette si accendono dopo tre minuti con la penetrazione di Avagnina e la tripla di capitan Cordola.

Prima Osazuwa e poi Crowder dalla linea della carità danno alle ospiti il primo mini break della partita. Le gialloblù non ci stanno, Salvini su assist di Grosso e Sammartino con due penetrazioni, accorciano le distanze. La tripla di tabella di Avagnina e la contro tripla di Gorini chiudono il primo quarto sul 15-21 per le lombarde.

La seconda frazione inizia con Mitreva che sporca il suo tabellino, mentre Penz dall’altra parte continua a dare spettacolo. A metà periodo l’ex lunetta ha già totalizzato 14 punti e le biancorosse volano sul +13 (19-32). La tripla di Sammartino e i due punti di Salvini riportano le Lunette a -8 a 3:20 dalla pausa lunga. Timeout inevitabile della panchina ospite che riorganizza le idee e con un ottimo giro palla libera Cibinetto che dall’arco punisce per due volte le gialloblù e Costa chiude il periodo sul +17 (24-41).

Le pantere dopo l’intervallo tornano in campo concentratissime e i 5 punti in fila di Gorini (penetrazione e tripla) fanno toccare il massimo vantaggio (24-46) alle ospiti. Moncalieri fa molta fatica ad attaccare il ferro, Ngamene sblocca le gialloblù con un libero su fallo subito, poi sale in cattedra Cordola che realizza i primi due punti dal campo per la Tecnoegineering a 5:45 nel terzo periodo.

Le tripla del capitano è seguita a ruota da Grosso e Avagnina, intervallata da un jumper di Mitreva che riportano le moncalieresi a -15 (38-53). Il quarto si chiude con il tiro morbidissimo di Osazuwa (38-55) e la scavigliata di Nicora che è costretta a lasciare il campo con l’aiuto dello staff medico.

L’ultima frazione non ha molto da dire, Costa continua a dominare sotto le plance con le sue lunghe e tiene sempre alta la pressione difensiva. Moncalieri prova a riavvicinarsi con Avagnina, Grosso, Sammarti no e Bianco (primi punti per la giovane Lunetta in serie A2), ma il divario è troppo ampio per recuperare e le lombarde non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. La gara si chiude con la tripla di Corgnati che riduce il gap fissando il punteggio sul 54-67.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per domenica 17 novembre alle ore 18 in trasferta contro USE Rosa Scotti Empoli, gara valida per la settima giornata della Techfind Serie A2.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – CLV-Limonta Costa Masnaga 54-67 Parziali (15-21, 24-41, 38-55)

Tecnoengineering Moncalieri:

Sammartino 11, Ngamene 1, Cordola 10, Pasero, Corgnati 3, Mitreva 6, Gesuele, Grosso 5, Salvini 4, Bianco 4, Avagnina 10, Nicora. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

CLV-Limonta Costa Masnaga:

Penz 17, Osazuwa 12, Gorini 15, Kaczmarczyk 6, Crowder 4, Cibinetto 6, N’Guessan 7, Bonomi ne, Motta, Serra.. All. Andreoli. Ass. Rossi, Ranieri.