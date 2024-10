La Sprint Race di Phillip Island del Gran Premio d’Australia ha visto il Ducati Lenovo Team sul podio grazie al terzo posto di Enea Bastianini, che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra Francesco Bagnaia, quarto al traguardo.

Bastianini è scattato bene dalla decima casella dello schieramento, risalendo fino alla quinta posizione nel corso del primo giro della corsa. Con il passare dei giri, Enea si è fatto strada fino al terzo posto, conquistato a sei giri dalla fine grazie ad un sorpasso sul compagno di squadra, per poi involarsi verso quello che è il suo tredicesimo piazzamento a podio in stagione.

Bagnaia è partito bene dalla seconda fila, consolidando la terza posizione durante il primo passaggio. Pecco è riuscito ad avere la meglio su Bezzecchi per la seconda posizione all’inizio del quarto giro, salvo poi vedersi sorpassato da Marc Márquez e da Bastianini nelle fasi centrali della corsa. Nel finale, il campione del mondo in carica è riuscito a difendere il quarto posto fino alla bandiera a scacchi.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista domani mattina alle 9:40 ora locale (GMT +11) per la sessione di warm up, alla quale seguirà la gara di 27 giri del Gran Premio d’Australia, con partenza alle 14:00 (le 5:00 in Italia).

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 3º nella Sprint Race di Phillip Island

“Siamo riusciti ad essere efficaci in questa gara Sprint. Già dal giro di uscita ho notato che la moto si muoveva molto meno al posteriore e da lì ho capito che potevamo fare una bella gara. Ovviamente non è stato semplice, soprattutto alla luce della posizione in griglia, ma siamo riusciti a recuperare molto in partenza ed a migliorare la nostra performance giro dopo giro. Nel finale ho provato ad avvicinarmi a Marc (Márquez), ma negli ultimi giri lui aveva qualcosa in più. Per domani sarà importante avere il giusto approccio alla gara anche in termini di scelta delle gomme, e credo che questo potrebbe portare ad una modifica dei valori in pista rispetto alla gara di oggi”.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 4º Sprint Race di Phillip Island

“Abbiamo deciso di fare alcune modifiche sia in qualifica che in gara, in quanto non avevo il giusto feeling, però abbiamo finito per prendere una direzione sbagliata e peggiorato la situazione anche nelle aree che funzionavano bene, non riuscendo a trovare la soluzione in quelle aree in cui sentivamo di dover migliorare. Il ritmo non era male per lottare, ma sicuramente quello di ieri era migliore e per questo dobbiamo analizzare i dati e capire come procedere in vista di domani. Ho provato a recuperare su Jorge (Martín) ma il vento mi dava parecchio fastidio, soprattutto nelle curve veloci”.