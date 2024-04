Spring Arrows: Nespoli primo dopo il ranking round

Prima giornata di gare ad Antalya, in Turchia, per lo Spring Arrows, un antipasto della ricca stagione internazionale all’aperto. L’Italia partecipa solo con gli arcieri dell’olimpico e già dopo le 72 frecce di qualifica si toglie alcune soddisfazioni. Domani tutti gli scontri individuali con gli azzurri ancora protagonisti.

I risultati al maschile – E’ Mauro Nespoli a chiudere al primo posto la qualifica maschile con un ottimo punteggio, 687, chiudendo davanti al francese Valladont e al padrone di casa, nonché iridato e campione olimpico in carica, Mete Gazoz, entrambi a 681. Entra nei primi dieci anche Matteo Borsani, ottavo con 679 punti, ventesimo posto per Federico Musolesi con 668 e ventitreesimo per Alessandro Paoli con 666.

Saranno proprio Musolesi e Paoli i primi due azzurri a scendere in campo per il secondo turno eliminatorio con il turco Kirmizitas e l’uzbeko Chen, mentre Nespoli e Borsani sono già ai sedicesimi di finale.

I risultati al femminile – Nel femminile prima posizione per la tedesca Bauer (674) davanti alla spagnola Canales (669) e alla turca Yenihaya (668). La migliore delle azzurre è Chiara Rebagliati, sesta con il punteggio di 661, nono posto per Tatiana Andreoli con 656, tredicesimo per Lucilla Boari con 650 e diciassettesimo per Roberta Di Francesco (647).

Solo Rebagliati vola direttamente ai sedicesimi, le altre italiane partiranno dal turno precedente con queste sfide: Di Francesco-NG (SGP), Andreoli-Grzemski (AUS) e Boari-Gvinchidze (GEO).

I risultati a squadre – Tra le squadre maschili l’Italia (Borsani, Musolesi, Nespoli) è seconda con 2034 punti dietro solamente alla Francia (2041) e agli ottavi sfiderà il Belgio (Carbonetti, De Smedt, Gilson). Nel femminile Boari, Andreoli e Rebagliati chiudono la qualifica terze (1967) alle spalle di Germania (1988) e Turchia (1978) e se la vedranno nel primo scontro con la Moldavia (Berzan, Clima, Mirca).

Terzo posto azzurro anche nel mixed team con Nespoli e Rebagliati che totalizzano 1348 punti e sono pronti ad affrontare la coppia della Georgia (Kharshiladze, Basiladze).