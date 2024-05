Skiroll: Annunciate le squadre dell’Italia per la stagione 2024: ci sono Emanuele Becchis ed Elisa Sordello

Torino, 15 maggio 2024 – La FISI ha ufficializzato questa mattina le squadre azzurre di skiroll per la stagione 2024: tra i ventidue atleti i colori del Piemonte saranno difesi da Emanuele Becchis ed Elisa Sordello, entrambi dello sci club Alpi Marittime.

Per quanto riguarda le squadre, gli atleti sono stati inseriti in tre diversi team: squadra “A”, squadra “giovani” e la novità della “squadra sprint”, in considerazione del fatto che la Coppa del Mondo viene assegnata la Coppa Sprint, detenuta proprio dal cuneese Emanuele Becchis.

Novità alla direzione tecnica, affidata quest’anno a Emanuele Sbabo, che nelle passate stagioni ricopriva invece il ruolo di allenatore responsabile. Al suo fianco vi saranno ancora Marco Sala e Tommaso Tamburro, dello Sci Club Barrea. Una novità è rappresentata da Martina Iozzelli, che sarà alla guida della squadra femminile. A completare lo staff azzurro vi saranno Daniele D’Incal come tecnico dei materiali e il fisioterapista Antonio Giulio Ruggiero.

Italia – Squadre skiroll 2024

Tecnici

Direttore Tecnico: Sbabo Emanuele (Sci CAI Schio)

Allenatore/Tecnico Materiali: Sala Marco (Olimpic Lama)

Allenatore: Tamburino Tommaso (SC Barrea)

Allenatrice squadre femminili: Iozzelli Martina (Olimpic Lama)

Tecnico materiali: D’Incal Daniele (Sci Nordico Marmolada)

Fisioterapista: Ruggiero Antonio Giulio (S.C. OPI)

Squadra “A” – maschile

Dellagiacoma Tommaso (1996 – Sottozero Nordic Team)

Lorenzetti Giovanni (2003 – U.S. Carisolo)

Masiero Riccardo Lorenzo (2001 – Valdobbiadene)

Tanel Matteo (1993 – Robinson Ski Team)

Squadra “A” – femminile

Boccardi Maria Eugenia (2000 – Under Up Ski Team)

Corradini Stefania (1996 – Sottozero Nordic Team)

Segafredo Elisa (2004 – S.C. Gallio)

Sordello Elisa (2000 – Entracque Alpi Marittime)

Squadre sprint- maschile

Becchis Emanuele (1993 – Entracque Alpi Marittime) Valerio Michele (1999 – U.S. Carisolo)

Squadre sprint – femminile

Mortagna Alba (2000 – Valdobbiadene)

Squadre giovani – maschile

Cantaloni Carlo (2005 – Marzola)

Chiaradia Francesco (2006 – S.C. Orsago)

Epis Stefano (2007 -S.C. Goggi)

Piccinini Davide (2007 – Made 2 Win Trenteam) Tozzi Tommaso (2007 – Winter S.C. Subiaco)

Squadre giovani – femminile

Agostinetto Chiara (2006 – Valdobbiadene)

Cagnati Vanessa (2007 – S.C. Bal Blois)

Crippa Camilla (2005 – Polisportiva Team Brianza) Ghiddi Anna Maria (2005-Olimpic Lama)

Invernizzi Maria (2007 – Valsassina)

Morandini Anna (2006 – Ski College Veneto Falcade)