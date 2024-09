Sestriere: successo per il weekend Ferrari e Supercar al Colle

Ferrari e Supercar hanno caratterizzato il fine settimana di Sestriere. Un weekend, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, all’insegna dei motori, dell’eccellenza automobilistica. Protagonisti vetture ed equipaggi iscritti al Ferrari Owners Club Torino accolti dal Comune di Sestriere, dal Consorzio Turismo Sestriere e dalla Pro Loco per una due giorni da sogno.

Grande spettacolo la domenica con la passerella delle vetture in passerella per le strade delle montagne olimpiche della Vialattea e per le vie del Colle, scortate dalle auto dei Carabinieri, ed in esposizione in piazzale Kandahar sullo sfondo della pista olimpica intitolata a G.A. Agnelli.

Al termine della manifestazione il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, assieme al Presidente Consorzio Turismo Sestriere, Massimo Bonetti hanno ringraziato tutti i partecipanti ed il Presidente del Club, Luciano Terzolo, per la loro presenza in questa due giorni nel comune più alto d’Italia, rinnovando l’invito a tornare nell’estate 2025.