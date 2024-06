Presentata nella splendida cornice del Giardino Botanico Rea di Trana la seconda edizione del Trofeo Alpi Cozie, manifestazione golfistica promossa dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie che si svolgerà nel corso dell’estate 2024 presso i circoli di Pragelato, Sestriere e Avigliana.

«In seguito al successo registrato lo scorso anno, con i circoli che hanno segnato record di presenze in occasione del Trofeo Alpi Cozie – ha raccontato Alberto Valfrè, presidente dei Parchi Alpi Cozie – abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche grazie alle sollecitazioni ricevute dai partecipanti e dagli sponsor. Da statuto, i Parchi che presiedo si occupano al contempo di tutela e promozione del territorio; su questo principio si fonda l’idea del trofeo che, attraverso lo sport, vuole portare sempre più persone a conoscere la meraviglia delle nostre aree protette e senza alcun aggravio per l’ente gra zie alla generosità degli sponsor. Novità dell’edizione 2024 sarà la raccolta fondi a favore dei nostri Parchi per l’acquisto di bici elettriche a disposizione del personale per spostarsi in maniera sempre più sostenibile durante sopralluoghi e attività di vigilanza».

Dopo i saluti della sindaca di Trana, Cinzia Pacchetti, ha preso la parola Gianni Poncet, sindaco di Sestriere.

«Il connubio tra sport e Parchi delle Alpi Cozie è fondamentale – ha dichiarato Poncet – per sviluppare una nuova visione di turismo. Certe vecchie distinzioni ormai sono superate; dobbiamo vedere il golfista come un ospite che alla mattina si cimenta sui nostri splendidi campi e al pomeriggio parte per una passeggiata in una delle aree protette dei dintorni».

Assente il primo cittadino di Pragelato, a causa del pareggio tra i due candidati alle ultime elezioni, le conclusioni sono state affidate al sindaco di Avigliana, Andrea Archinà.

«Anche quest’anno il circolo Le Fron de sul nostro territorio ospiterà l’atto conclusivo del torneo. L’anno scorso avevo partecipato alla giornata apprezzando la presenza di oltre 130 persone e il clima di condivisione di ideali e obiettivi. Il golf deve essere un elemento di promozione del territorio e delle sue bellezze naturali. Per questo spero che con gli altri comuni e circoli coinvolti si riesca a creare pacchetti turistici incentrati su questa attività sportiva per mettere in rete tutte le realtà».

Ecco gli appuntamenti della seconda edizione del Trofeo Alpi Cozie di Golf: 22 giugno

Pragelato Golf Club; 27 luglio Sestriere-Circolo Golf Sestrieres; 7 settembre Le Fronde Golf Club, Avigliana. Per iscrizioni e informazioni sul regolamento, si prega di contattare i singoli circoli.

Comunicato a cura dell’ufficio stampa Parco Alpi Cozie.