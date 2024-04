Prima giornata per il 46° Gran Premio Giovanissimi con la parata d’apertura al Colle per gli oltre 1500 partecipanti.

Sestriere – Ha preso il via, martedì 2 aprile, il 46° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care con gare ed eventi in programma sino al 4 aprile. Oggi Sestriere ha accolto i giovani sciatori di età compresa tra i 9 e i 12 anni che, dopo le gare della mattina, si sono ritrovati davanti a Casa Olimpia dove è stato formato il corteo. Corteo, aperto dalla Fanfara ANA Val Susa, diretto in Piazza Fraiteve dove sono stati premiati i vincitori della prima giornata di gara. Diverse le competizioni in programma con lo sci alpino, snowboard e sci nordico, quest’ultimo a Pragelato.

Protagonisti sono i bambini tra i 9 e i 12 anni, quindi nati nel 2012/2013/2014/2015 che, dopo avere partecipato alle mini- gare delle Scuole Italiane Sci e essersi classificati poi tra i primi 15 in una delle 15 Finali Regionali hanno conquistato il pass per partecipare alla Finale Nazionale del 46° Gran Premio Giovanissimi.

Il Comitato Organizzatore dell’evento A.M.S.I. Scuola Italiana Sci, coinvolge la Sci Scuola Nazionale Sci & Snowboard Sestriere, con la partecipazione di Vialattea, del Consorzio Turismo Sestriere, ed il supporto del Comune di Sestriere che ha fornito tutto il sostegno necessario per garantire il migliore svolgimento e il successo dell’attesa manifestazione nazionale.

Ecco il programma delle prossime giornate

Mercoledì 3 aprile: 9.00 Apertura Villaggio Sponsor | area piazzale Kandahar; 9.00 EA7 Emporio Armani – Gran Parallelo Giovanissimi | Pista Kandahar; 9.00 Partenza gare di sci di fondo tutte le categorie | Località Pragelato; 10.00 Partenza gare di snowboard tutte le categorie | Pista Standard; 14.00 Spettacolo Teatrale – Kinder Joy of Moving | Piazza Fraiteve Sestriere; 15.15 Premiazioni delle gare del giorno | Piazza Fraiteve

Giovedì 4 aprile: 9.00 Apertura Villaggio Sponsor | area piazzale Kandahar; 9.00 Partenza gare di sci alpino categorie 2014 | Pist a Sises; 9.00 Partenza gare di sci alpino categorie 2015 | Pista Standard; 13.30 Speed Track Challange -Trofeo Kinder Joy of Moving | Pista Kandahar; 15.00 Premiazioni delle gare del giorno | Piazza Fraiteve; 16.00 Cerimonia di chiusura | Piazza Fraiteve.

