Torino, domenica 6 ottobre 2024 – Brusca battuta d’arresto per la Reale Mutua Basket Torino che, dopo una convincente vittoria conquistata sul campo della Libertas Livorno, esce sconfitta al Pala Gianni Asti per mano di una Apu Old Wild West Udine che ha meritato i due punti, controllando il gioco per tutto il corso della gara. Torino chiude quindi la prima settimana di campionato con una vittoria e due sconfitte, andando verso la difficile trasferta di Cantù del 13 ottobre.

Quintetti

Reale Mutua Basket Torino: Schina, Severini, Taylor, Ajayi, Ladurner

Apu Old Wild West Udine: Hickey, Stefanelli, Alibegovic, Johnson, Pini

La Reale Mutua inizia bene la partita con la stessa attenzione difensiva della trasferta di Livorno, riuscendo a condurre nei primi minuti di gioco (10-6 al 5’). Udine però, dopo una partenza a rilento, inizia a far valere la propria esperienza riportando il punteggio in equilibrio e concludendo il primo quarto con un vantaggio di misura grazie a Hickey: 18-19.

In apertura di secondo quarto paga qualche ingenuità e in generale una fase offensiva priva di fluidità mentre Udine ne approfitta ed allunga, trovando la doppia cifra di vantaggio grazie a un ottimo Ambrosin in uscita dalla panchina: coach Boniciolli chiama timeout sul 25-36 al 16’. Torino riesce a rosicchiare qualche punto di svantaggio con Severini per chiudere la prima metà di gara sul -8: 33-41.

Rientra bene in campo la Reale Mutua all’inizio del secondo tempo: i gialloblù si riportano sul singolo possesso di distanza con Severini e Taylor, costringendo coach Vertemati a chiamare timeout sul 43-46 al 24’. Udine però si riaccende dall’arco con Ikangi e Hickey e torna sul +11 (47-58 al 27’). Torino cerca di aggrapparsi al talento di Taylor ma Udine continua a tenere alta l’intensità difensiva mentre nell’altra metà campo i friulani continuano a colpire da fuori. Il terzo quarto si chiude sul 52-63.

Nell’ultimo quarto Udine continua a scavare il solco in cui scivola lentamente la Reale Mutua. I canestri di Caroti e Alibegovic portano Udine oltre i 20 punti di vantaggio mettendo in archivio il risultato. Gli ultimi minuti vedono la formazione friulana in pieno controllo del gioco, toccando anche il +30. Il risultato finale è 58-84.

Coach Boniciolli nel postpartita

“Ci sono stati due momenti importanti nell’economia della partita: il secondo fallo di Ajayi che ci ha costretto a cambiare immediatamente le rotazioni, e poi la capacità di amministrare possessi importanti, perché eravamo riusciti a ridurre lo svantaggio, ma in quel momento abbiamo creato un paio di attacchi modesti e nel frattempo Udine ha reagito con una serie di triple per chiudere la partita.

A Udine vanno i miei complimenti per la partita giocata con grande lucidità. A differenza dell’atteggiamento mostrato nella partita persa contro Verona, questa volta non mi è piaciuto il nostro body language nei momenti di maggiore difficoltà.

La strada che abbiamo scelto è quella della crescita, ora torniamo in palestra e continuiamo a lavorare in vista dei prossimi impegni che saranno ancora di grande difficoltà.”

Reale Mutua Torino – Apu Old Wild West Udine 58-84 (18-19, 15-22, 19-22, 6-21)

Reale Mutua Torino:

Giovanni Severini 14 (1/4, 4/5), Kevion Taylor 13 (5/8, 0/3), Maximilian Ladurner 8 (3/8, 0/0), Matteo Schina 7 (2/3, 1/6), Antonio Gallo 6 (1/1, 0/0), Aristide Landi 5 (0/2, 1/4), Fadilou Seck 3 (1/1, 0/0), Ife Ajayi 2 (1/3, 0/1), Matteo Montano 0 (0/1, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Ife Ajayi 6) – Assist: 13 (Matteo Schina 7).

Apu Old Wild West Udine:

Anthony Hickey 19 (6/6, 1/6), Mirza Alibegovic 13 (2/2, 3/8), Lorenzo Ambrosin 13 (2/2, 2/4), Lorenzo Caroti 10 (1/3, 2/4), Matteo Da ros 9 (1/2, 1/3), Iris Ikangi 6 (1/1, 1/4), Davide Bruttini 6 (2/2, 0/0), Xavier Johnson 5 (1/2, 1/2), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/0), Francesco Stefanelli 1 (0/1, 0/2), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Matteo Da ros 11) – Assist: 16 (Anthony Hickey 9).

