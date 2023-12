Un’altra sconfitta per 3-2, proprio come due settimane fa contro Scandicci. Il Palazzo Wanny di Firenze resta tabù per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che cede 3-2 al Bisonte, in una partita dai mille volti che lascia più di qualche rammarico.

Avvio di gara da dimenticare per le chieresi che nel primo set si trovano sotto 17-10. Qui iniziano a carburare e capovolgono il punteggio in 21-24, peccato che poi non riescano a chiudere e si arrendano 28-26 dopo cinque set-point a proprio favore, cedendo ai colpi di una scatenata Alsmeier (a fine gara top scorer con 27 punti e meritatamente MVP).

La schiacciatrice tedesca fa la differenza anche nel secondo set che le padrone di casa vincono 25-23 con guizzo risolutivo nel finale. Dal terzo set sale in cattedra Grobelna: il capitano prende per mano Chieri e terzo e quarto parziale vengono vinti 21-25 e 17-25. Il tie-break, in bilico fino al cambio di campo, nel finale prende la strada di Firenze che chiude 15-11.

Termina così 3-2. Le ragazzi di Bregoli ottengono un punto prezioso per la classifica e il morale, evitando di tornare a casa a mani vuote dalla trasferta fiorentina. Ora, senza più impegni infrasettimanali per la prima volta da un mese e mezzo a questa parte, potranno lavorare alla partita di domenica con Cuneo, ultimo match al PalaFenera prima di Natale.

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (28-26; 25-23; 21-25; 17-25; 15-11)

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 4, Kraiduba 11, Mazzaro 8, Graziani 2, Ishikawa 17, Alsmeier 27; Leonardi (L); Agrifoglio, Ribechi, Lazic 4, Stivrins 10. N. e. Acciarri. All. Parisi; 2° Cervellin.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 4, Grobelna 25, Zakchaiou 14, Gray 8, Kingdon 16, Skinner 25; Spirito (L); Morello, Anthouli 1. N. e. Weitzel, Kone, Omoruyi, Papa, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Zanussi di Treviso.

NOTE: presenti 926 spettatori. Durata set: 32′, 29′, 28′, 24′, 20′. Errori in battuta: 6-9. Ace: 2-6. Ricezione positiva: 46%-39%. Ricezione perfetta: 21%-11%. Positività in attacco: 37%-44%. Errori in attacco: 14-8. Muri vincenti: 10-14. MVP: Alsmeier.

La cronaca

Primo set – Parte meglio il Bisonte che sul 6-2 (muro di Battistoni) spinge Bregoli a chiamare il primo time-out. Al rientro in campo il pallino del gioco resta in mano a Firenze che controlla e un punto alla volta aumenta il vantaggio, toccando il distacco massimo di 7 punti sul 17-10 (muro di Alsmeier).

Spingendo al servizio e grazie a una ritrovata solidità nel muro-difesa Chieri inizia a carburare, dimezza lo svantaggio sul 18-14 (ace di Malinov) e su turno si servizio di Gray risale a 20-19 (muro di Zakchaiou). Kraiduba con un mani-out torna a muovere il punteggio della sua squadra, ma un attacco di Skinner e un muro di Zakchaiou danno il primo vantaggio alle biancoblù (21-22).

Entrano Lazic e Stivrins. Capitan Grobelna e un errore di Lazic danno a Chieri tre palle set sul 21-24. Firenze li annulla grazie a un muro di Stivrins e due attacchi vincenti di Alsmeier. Ai vantaggio il primo punto è di Chieri (24-25, Grobelna), seguono il 25-25 di Alsmeier, il 25-26 (errore di Kraiduba) e il 26-26 di Alsmeier. La stessa Alsmeier, a dir poco scatenata, sigla il 27-26, quindi concretizza il primo set-point fiorentino e chiude 28-26.

Secondo set – Sul 7-7 c’è un primo break a favore di Firenze che sale a 10-8 (Alsmeier) e 13-10 (Ishikawa). Con Kingdon e Zakchaiou le chieresi capovolgono il punteggio in 14-15, ma Alsmeier e Ishikawa riportano avanti le toscane 20-17. Chieri rientra sul 23-22 (ace di Skinner). L’errore al servizio di Skinner regala il 24-22 a Firenze. Grobelna annulla il primo set-point, ma nello scambio successivo l’invasione di Kingdon conclude la frazione 25-23.

Terzo set – Dopo un inizio favorevole al Bisonte (6-3) Chieri inizia a carburare, pareggia a 8 (Gray) e passa avanti 10-11 (Skinner). Le fasi centrali sono all’insegna dell’incertezza finché sul 19-19 Grobelna, in grande spolvero, dà alla sua squadra il doppio vantaggio (19-21). Nel finale le biancoblù gestiscono bene il vantaggio e chiudono 21-25 alla prima palla set con un muro di Zakchaiou.

Quarto set – Chieri riparte fortissimo (4-8, Grobelna) e tocca gli 8 punti di vantaggio già sul 5-13 (Gray). Nella seconda parte del set Firenze riduce un po’ il distacco (16-21, Alsmeier), ma il gioco resta in mano alle ragazze di Bregoli che senza particolari problemi chiudono 17-25 (tap in di Zakchaiou su ricezione lunga) e portano l’incontro al tie-break.

Quinto set – Da 2-2 Firenze sale a 4-2 (Stivrins) spingendo Bregoli a chiamare il time-out. Zakchaiou e un muro di Malinov riportano il punteggio in parità (4-4). Le toscane guadagnano un nuovo punto break con Stivrins (6-4) che Chieri annulla sul 7-7 con Grobelna. Al cambio di campo il Bisonte è avanti 8-7 (Alsmeier) e allunga 11-8 con Kraiduba. Nel concitato finale, grazie anche all’ausilio del videochack, le padrone di casa chiudono 15-11 al primo match-point con Alsmeier.

Il commento

Ofelia Malinov: «Siamo partite con tanta difficoltà a fare le nostre cose, merito di Firenze perché ci ha messo in difficoltà col suo gioco veloce, e anche noi abbiamo commesso molti errori. Siamo state brave a rientrare in partita. Ci sono tante cose positive ma anche tante cose da rivedere da cui ripartire. E’ stata una bella partita. Peccato non essere riusciti a portarla a casa».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76