CEV Volleyball Cup ma non solo. Il Pala Gianni Asti di Torino è il palazzetto di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 anche la partita della Serie A1 Tigotà che l’attende domenica 21 gennaio (ore 19,30) per la quarta giornata del girone di ritorno. Si tratta del big match con l’Allianz Vero Volley Milano, attesissima sfida per cui l’impianto torinese già si preannuncia tutto esaurito. La partita verrà anche trasmessa in diretta da Sky Sport Uno e Arena e Now.

Saldamente seconda in classifica a seguito della vittoria contro Scandicci, nell’ultimo turno di campionato la squadra di Paola Egonu (fresca di premio di MVP per il mese di dicembre) ha recuperato un punticino su Conegliano proprio grazie a Chieri. Un “favore” che le biancoblù proveranno a rendere alle venete ripetendo una prestazione di alto livello anche con le loro prossime avversarie, tentando di centrare un risultato ancora migliore.

Le due squadre arrivano alla partita con il morale a mille a seguito dei risultati infrasettimanali. Entrambe infatti hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale delle coppe europee che le vedono impegnate, Chieri la Coppa CEV, Milano la Champions’ League.

L’ultima sfida fra le due squadre risale all’11 novembre, con Milano vittoriosa 3-0. In tutto i precedenti con l’”ex Monza” sono 24, con 19 successi appannaggio delle lombarde e 5 delle chieresi. I due club si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi da avversari in A2 e, dal 2018, anche in A1. Due le ex: da un lato Helena Cazaute, dall’altro Katerina Zakchaiou.

«In coppa contro il Police è stata una lotta fino al traguardo. Sono davvero orgoglioso della nostra squadra e di come abbiamo giocato. Tutti hanno contribuito alla vittoria e sono entusiasta di avanzare al prossimo turno della Coppa CEV – fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la schiacciatrice Madison Kingdon – Non vediamo l’ora di giocare la partita contro Milano! Sappiamo che sono una squadra forte e solida, ed è sempre un buon test per noi quando giochiamo contro squadre di questo livello. Le nostre ultime due partite sono state contro buoni avversari e abbiamo giocato bene, quindi spero che continueremo così anche domenica».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76