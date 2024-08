Torino, 1 agosto 2024 – Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, ha reso noto il calendario integrale della Regular Season del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/2025, compilato con applicazione del format asimmetrico che non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.

Il campionato a girone unico, con 20 squadre partecipanti per un totale di 38 giornate di stagione regolare, inizierà domenica 29 settembre 2024 con la Reale Mutua Basket Torino che debutterà in casa al Pala Gianni Asti contro la Tezenis Verona.

Gli otto turni infrasettimanali della Regular Season (tutti di mercoledì) sono in programma il 2 e 16 ottobre, il 6 e 13 novembre, il 15 e 29 gennaio e il 19 e 26 febbraio. La sosta del campionato è fissata per il weekend del 15-16 marzo, in cui si disputeranno le Final Four di Coppa Italia LNP tra le prime quattro classificate al girone di andata.

La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A; le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff; le squadre classificate dall’8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In; le squadre classificate al 14° e 15° posto rimarranno in Serie A2; le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout. La squadra classificata al 20° posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

Oltre all’esordio casalingo contro Verona, sono tanti gli appuntamenti di interesse per i tifosi gialloblù al Pala Gianni Asti: dagli incontri con le formazioni provenienti dalla Serie A (contro Brindisi il 16 ottobre e Pesaro il 2 marzo), alle partite contro squadre di grande tradizione cestistica come Udine (6/10), Rimini (3/11), Forlì (6/11), Rieti (1/12), Avellino (22/10), Fortitudo Bologna (19/2), Libertas Livorno (23/2) e Cantù (6/4), fino a un particolare “scontro con il passato” che si terrà il 19 gennaio, quando Torino

ospiterà il Gruppo Mascio Orzinuovi con il ritorno di tanti protagonisti del recente passato gialloblù. Da segnalare anche il doppio appuntamento in casa nel periodo natalizio, per trascorrere le feste tifando i colori gialloblù (vs Avellino il 22/12 e vs Cividale il 29/12).

Coach Matteo Boniciolli ha evidenziato come la squadra gialloblù dovrà affrontare immediatamente un avvio di campionato della Regular Season dall’alto quoziente di difficoltà, ma allo stesso tempo sottolinea che l’ordine degli incontri non influisce sul fatto che la formazione torinese debba farsi trovare pronta in ogni singolo appuntamento in calendario: “Vengo da una città di mare, ed esordire con Verona in casa è come buttare un bambino dalla barca per insegnargli a nuotare… Ma del resto si gioca contro tutti, prima o poi.”

Girone di andata Regular Season Serie A2 2024/25

1^GIORNATA (Dom 29/09/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – Tezenis Verona

2^GIORNATA (Mer 02/10/2024, h20.45) Libertas Livorno – Reale Mutua Torino

3^GIORNATA (Dom 06/10/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – APU Old Wild West Udine

4^GIORNATA (Dom 13/10/2024, h18.00) Acqua S. Bernardo Cantù – Reale Mutua Torino

5^GIORNATA (Mer 16/10/2024, h20.30) Reale Mutua Torino – Valtur Brindisi

6^GIORNATA (Dom 20/10/2024, h18.00) Sella Cento – Reale Mutua Torino

7^GIORNATA (Dom 27/10/2024, h18.00) Gruppo Mascio Orzinuovi – Reale Mutua Torino

8^GIORNATA (Dom 03/11/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – Rivierabanca Basket Rimini

9^GIORNATA (Mer 06/11/2024, h20.30) Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì

10^GIORNATA (Dom 10/11/2024, h18.00) Flats Service Fortitudo Bologna – Reale Mutua Torino

11^GIORNATA (Mer 13/11/2024, h20.30) HDL Nardò – Reale Mutua Torino

12^GIORNATA (Dom 17/11/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – Wegreenit Urania Milano

13^GIORNATA (Sab 23/11/2024, h18.00) UCC Assigeco Piacenza – Reale Mutua Torino

14^GIORNATA (Dom 01/12/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – Real Sebastiani Rieti

15^GIORNATA (Dom 08/12/2024, h18.00) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Reale Mutua Torino

16^ GIORNATA (Dom 15/12/2024, h18.00) Ferraroni Juvi Cremona – Reale Mutua Torino

17^GIORNATA (Dom 22/12/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – Avellino Basket

18^GIORNATA (Dom 29/12/2024, h18.00) Reale Mutua Torino – UEB Gesteco Cividale

19^GIORNATA (Dom 05/01/2025, h18.00) Elachem Vigevano – Reale Mutua Torino

Girone di ritorno Regular Season Serie A2 2024/25

20^GIORNATA (Dom 12/01/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – HDL Nardò

21^GIORNATA (Mer 15/01/2025, h20.30) Wegreenit Urania Milano – Reale Mutua Torino

22^GIORNATA (Dom 19/01/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Orzinuovi

23^GIORNATA (Dom 26/01/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Sella Cento

24^GIORNATA (Mer 29/01/2025, h20.30) Unieuro Forlì – Reale Mutua Torino

25^GIORNATA (Dom 02/02/2025, h18.00) Real Sebastiani Rieti – Reale Mutua Torino

26^GIORNATA (Dom 09/02/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Elachem Vigevano

27^GIORNATA (Dom 16/02/2025, h18.00) Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino

28^GIORNATA (Mer 19/02/2025, h20.30) Reale Mutua Torino – Flats Service Fortitudo Bologna

29^GIORNATA (Dom 23/02/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Libertas Livorno

30^GIORNATA (Mer 26/02/2025, h21.00) Rivierabanca Basket Rimini – Reale Mutua Torino

31^GIORNATA (Dom 02/03/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

32^GIORNATA (Dom 09/03/2025, h18.00) Tezenis Verona – Reale Mutua Torino

33^GIORNATA (Sab 22/03/2025, h20.00) UEB Gesteco Cividale – Reale Mutua Torino

34^GIORNATA (Dom 30/03/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Ferraroni Juvi Cremona

35^GIORNATA (Dom 06/04/2025, h18.00) Reale Mutua Torino – Acqua S. Bernardo Cantù

36^GIORNATA (Dom 13/04/2025, h18.00) Avellino Basket – Reale Mutua Torino

37^GIORNATA (Sab 19/04/2025, h20.30) Reale Mutua Torino – UCC Assigeco Piacenza

38^GIORNATA (Dom 27/04/2025, h18.00) APU Old Wild West Udine – Reale Mutua Torino

