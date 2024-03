La nona giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà riporta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaFenera. L’avversaria che attende le biancoblù è la Savino Del Bene Scandicci. La partita è in programma domenica 3 marzo con fischio d’inizio nell’inconsueto orario delle ore 15, con diretta su Rai Sport.

Chieri e Scandicci arrivano entrambe da un mercoledì di coppa che ha lasciato stati d’animo opposti. Le ragazze di Bregoli hanno vinto a Parigi centrando la qualificazione alla finale della Coppa CEV, manifestazione peraltro di cui proprio Scandicci è campione uscente; la squadra di Barbolini ha invece concluso nei quarti di finale contro l’Eczacıbaşı il suo cammino in Champions’ League. In campionato ci sono ora in palio punti importantissimi per gli obiettivi di entrambe le formazioni: Scandicci è in corsa con Milano e Novara per la piazza d’onore dietro Conegliano, mentre Chieri è a caccia di punti per consolidare la quinta posizione in classifica.

A novembre nella gara d’andata Scandicci si è imposta 3-2 in rimonta da 2-1, portando a nove le vittorie negli undici precedenti con Chieri. Fra i tanti temi di interesse dell’incontro c’è anche la prima volta al PalaFenera di Francesca Villani; altre due ex sono, sui due latti della rete, Ofelia Malinov e Martina Armini.

«Ci sentiamo tutti benissimo dopo la vittoria in coppa a Parigi! Naturalmente il lavoro non è ancora finito e non vediamo l’ora che arrivi la finale – fa il punto Martha Anthouli – Scandicci è un’ottima squadra e un avversario difficile contro cui giocare. Dobbiamo spingere tanto in battuta, avere una ricezione costante e un buon attacco, sostanzialmente dovremo tenere a un alto livello tutti i fondamentali. Seguiremo le indicazioni dell’allenatore e daremo il 100%».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76