La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha disputato oggi al PalaFenera il primo allenamento congiunto del precampionato affrontando la Lpm Bam Mondovì, squadra che milita in serie A2.

Coach Giulio Cesare Bregoli ha potuto disporre nell’occasione di undici delle quattordici giocatrici del roster: Van Aalen, Guiducci, Gicquel, Gray, Lyashko, Bujis, Omoruyi, Carletti, Spirito e Rolando. Con loro Lavagnini e Zussino, due giovani dell’Under 18. Assenti Skinner e Anthouli, il cui arrivo è previsto a inizio settimana, e Zakchaiou.

All’ingresso in campo il sestetto chierese ha visto Van Aalen in palleggio, Gicquel opposto, Alberti e Gray al centro, Bujis e Omoruyi in banda, Spirito libero. Dal secondo set hanno giocato anche Lyashko, Carletti, Guiducci e Rolando, sperimentando diverse rotazioni e soluzioni di gioco.

Dall’altra parte della rete l’allenatore Claudio Basso ha schierato inizialmente la diagonale Schmit-Berger, Catania e Tresoldi al centro, Bosso e Vischioni in banda, Giubilato libero.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Lpm Bam Mondovì

4-0 il punteggio finale a favore di Chieri che si è aggiudicato tutti i quattro set, lottati soltanto nelle fasi iniziali e conclusi 25-21, 25-16, 25-18 e 25-16.

Due le chieresi in doppia cifra al termine dell’incontro: Gicquel (15 punti) e Bujis (13). Seguono Omoruyi e Carletti con 9 punti a testa, Gray (7), Lyashko (5), Alberti e Guiducci (4) e Van Aalen (2). Fra le monregalesi spiccano i 12 punti di Bosso.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si sposterà la prossima settimana in Liguria per un mini ritiro a Bordighera che le porterà ad affrontare in amichevole due formazioni francesi, Le Cannet (venerdì 13 settembre, ore 18) e Cannes (domenica 15, ore 17,30).