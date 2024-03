Aspettando il mese di aprile che si aprirà con due domeniche di fuoco, quelle dedicate al Gran Premio Costra Azzurra e al GP Città di Torino, l’Ippodromo di Vinovo aprirà la sua pista mercoledì 27 marzo con un gustoso antipasto. Tutte le sette corse in programma nella riunione, al via dalle 14:40, saranno intitolate ai dominatori del Gran Premio più importante sulla pista per gli anziani. Come il Premio Eileen Eden, vincitrice dell’edizione del Costa Azzurra nel 1968 in parità con Roquepine. Otto al via sulla distanza del miglio e tre sono allievi di Alessandro Gocciadoro, il quale ha già dichiarato la presenza di Vernissage Grif al Costa Azzurra che ha vinto due anni fa.

Nell’occasione presenterà in pista il rientrante Synergy con la guida di Pietro Gubellini. Ma presenti anche Always Ek, di ritorno dalla Francia dove a febbraio ha vinto sulla distanza, con Federico Esposito, mentre lui personalmente salirà su Bengurion Jet, sicuramente uno dei più attesi. Al palo Coeur Joyeuse, allievo di Andrea Guzzinati, con il sogno del suo proprietario Luigi Colombino. Ai suoi lati Marco Stefani in sulky alla pupilla dell’onorevole Paolo Santulli, Due Italia. Con il 5 il favorito, Cosmo Spritz, affidato come sempre da Andrea Sarzetto a Andrea Farolfi, che potrebbe fare corsa di testa fin dai primi metri. Infine Akela Pal Ferm, con Casillo in regia e Di Nardo alle guide, che dal rientro non ha ancora vinto, ma ci è andata molto vicinia a Milano. E poi Zigulì Dei Greppi, in coppia ormai collaudata con Dodo Loccisano, sarà la sorpresa della corsa.

Nella preparazione per il Città Di Torino, quattro anni in pista con il premio Une De Mai, vincitrice per ben due edizioni della corsa, nel ’70 e ’71. Spicca il nome di Expo Wise As, reduce dal vittorioso Orsi Mangelli sull’anello torinese. Soggetto di grandissima potenzialità come ha sempre dimostrato, anch’esso del team di Noceto guidato dalla famiglia Gocciadoro. Gli avversari sono tutti più o meno sulla stessa linea a cominciare da quelli di Fausto Barelli, cioé Elleboro Dr con Pietro Gubellini, ma anche la compagna Extra Wind, con Andrea Farolfi, cavalla molto regolare. Ma anche le corse di contorno da far invidia, compresa quella dedicata ai gentlemen. Eligible Bi che è reduce da bella vittoria ad Albenga è sarà degno avversario per Esmeralda D’Arc con Marco Castaldo, e Enjoy Dream con Felice Tiene. Un pomeriggio di emozioni forti, con ingresso gratuito e libero per tutti.

Ufficio Stampa Ippodromo di Vinovo