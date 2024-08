Pininfarina lancia il concorso internazionale di design “Materiality, the Umami of Mobility”

Torino, 29 agosto 2024 – Come vivremo e ci muoveremo in futuro? Pininfarina annuncia il lancio del suo nuovo concorso di design internazionale 2024/2025, invitando a partecipare gli studenti dell’ultimo anno di scuole selezionate in tutto il mondo, specializzate in design della mobilità, interaction design e architettura. Il tema di quest’anno, “Materiality, the Umami of Mobility“, sfida i concorrenti a immaginare il futuro dell’abitare e dei trasporti, enfatizzando il ruolo significativo dei materiali nella creazione di soluzioni di design innovative.

Il concorso “Materiality, the Umami of Mobility” incoraggia gli studenti a creare un’esperienza di mobilità completa, dai veicoli agli spazi, dove i materiali svolgano un ruolo cruciale nell’affrontare le sfide attuali della mobilità, come la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e il comfort tecnologico.

Gli studenti sono invitati ad andare oltre queste sfide, concentrandosi sui bisogni e desideri umani e creando un senso generale di incanto. Proprio come un piatto dal gusto “umami” (considerato il quinto sapore), il design dovrebbe lasciare un’impressione piacevole e duratura.

“Questo concorso,” spiega Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina, “mira a sensibilizzare i giovani talenti alle sfide associate al design della mobilità futura. Fornisce loro un’opportunità eccezionale di crescita attraverso il coaching che offriamo durante il processo, la visibilità che diamo al loro lavoro e la possibilità per i vincitori di collaborare con noi in futuro. Crediamo nel potere dei nuovi materiali come forza trainante per il cambiamento positivo e come ingrediente chiave per trovare nuove estetiche del design.”

Il concorso è gratuito per gli studenti dell’ultimo anno, maggiori di 18 anni, che frequentino università, scuole, istituti o accademie invitati nei campi del Mobility Design, Interaction Design e Architettura. I concorrenti possono partecipare solo individualmente e ciascun partecipante può presentare un massimo di un progetto.

Le scuole invitate al contest “Materiality, the Umami of Mobility” sono:

College for Creative Studies (Stati Uniti)

Central Academy of Fine Arts (Cina)

China Academy of Art (Cina)

FIU (Stati Uniti)

Henan University of Technology (Cina)

Hongik University (Corea del Sud)

IAAD (Italia)

National Institute of Design (India)

Pratt (Stati Uniti)

SCAD (Stati Uniti)

Southwest Jiao Tong University (Cina)

Strate School of Design (Francia)

Tongji University (Cina)

Umeå Institute of Design (Svezia)

I partecipanti al concorso “Materiality, the Umami of Mobility” sono chiamati a progettare soluzioni di mobilità futura per un gruppo specifico di utenti, guardando dieci anni avanti. Il contesto di questi progetti può variare, includendo ambienti intra-urbani, rurali o interurbani/interpaese, e può comprendere veicoli terrestri, aerei o acquatici, così come ambienti costruiti.

La competizione è strutturata in tre fasi. La prima è aperta a tutti gli studenti iscritti alle scuole sopra menzionate, da cui verranno selezionati 20 partecipanti. Dopo una sessione di coaching individuale con Pininfarina e un periodo di tempo per affinare le loro proposte, passeranno alla fase finale 10 partecipanti. Questa fase include un’altra sessione di coaching individuale e tre mesi per sviluppare la loro presentazione finale, culminando nella selezione dei vincitori.

Le iscrizioni iniziali partono il 30 agosto 2024 e terminano il 27 settembre 2024. Regole e informazioni sono disponibili su Pininfarina 2024 Design Contest – Pininfarina. Per partecipare al concorso “Materiality, the Umami of Mobility”, gli studenti devono scaricare e completare il modulo di iscrizione e il modello di presentazione, quindi inviare entrambi i documenti a designcontest@pininfarina.it. I partecipanti selezionati riceveranno ulteriori dettagli sulle successive fasi di invio, che saranno fornite anche ai finalisti.

Le iscrizioni saranno valutate da una giuria composta da designer di Pininfarina, figure rinomate dell’industria e media partner. I vincitori saranno annunciati entro maggio 2025 durante una cerimonia di premiazione che celebrerà il 95° anniversario di Pininfarina. I vincitori di ciascuna categoria avranno diritto ad uno stage o un incarico a tempo determinato presso uno degli centri stile di Pininfarina. Inoltre, sarà assegnato un premio speciale “Paolo Pininfarina” in memoria dell’ex Presidente, selezionato dai collaboratori di lunga data dell’Azienda.