Il trotto di notte e sotto la luce dei riflettori ha un altro fascino e tutto sommato è anche più, alla luce delle temperature che avvolgono Torino negli ultimi giorni. Succederà di nuovo all’ippodromo di Vinovo mercoledì 18 giugno con una riunione intrigante per molti motivi: perché ci saranno 8 corse, perché è prevista la seconda prova del Campionato Italiano Gentleman e perché il centrale di serata sarà dedicato ad un cavallo amatissimo come Showmar.

Showmar

Il campioncino della famiglia Bosia scomparso l’anno scorso e ha lasciato un grande vuoto in tutti gli appassionati, soprattutto per il team della scuderia di Andrea Guzzinati, che lo ha plasmato e curato in tutta la brillante carriera. Un cavallo che ha dato tanto, amato per la sua generosità e estrema simpatia. Sarà un gran premio in piccolo, alla luce della lista partenti: D Day As, Carlomagno D’Esi e Elonmusk Jet sono certamente i primi tre favoriti della corsa. D Day As in questo periodo è volante, Carlomagno sembra finalmente aver ritrovato la voglia di vincere, ed ElonmuskJet al palo può essere temibile. In realtà c’è pure Esedomani, sfavorito però da uno scomodo numero di avvio e non sempre costante.

Seconda prova del Campionato Italiano Gentlemen

Saranno sette i binomi dietro le ali dell’autostart sulla distanza del miglio. Corsa molto equilibrata dal pronostico incertissimo:

Chopin Grif rientra dopo lunga assenza con alle guide il suo proprietario Michele Bechis. Intriga molto Ethel Del Ronco reduce da bella vittoria sulla pista con sempre Stefano Manzato in sulky, uno dei gentlemen più ispirati del momento. E poi ci sono loro, le due amazzoni più brave del Nord-Ovest: Evita Smorgon con Topkapi e Teresa Di Lorenzo con De Nilson, quest’ultima con un 7 di avvio che potrebbe non aiutarla.

Nell’altra corsa per soggetti di tre anni ha rubato molto l’attenzione alla sua seconda uscita in carriera Glacial Easy, allievo di Vittorio Bosia, del quale è anche allevatore oltre che proprietario. Nell’occasione a Modena, aveva vinto dimostrando grande grinta girando dapprima all’esterno per poi passare agevolmente.

Ottima prestazione anche l’ultima di Luxor Ferm che se ripetuta potrebbe mettere tutti d’accordo. Google Ek e Gold Prav non staranno certo a guardare. Il via delle corse alle 18:55 con il solito ingresso gratuito e libero. Prossimo appuntamento con il trotto a Vinovo mercoledì 25 giugno.