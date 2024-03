Ancora grande Italia al velodromo di Rio de Janeiro, sede dell’edizione 2024 dei Mondiali paralimpici su pista. E’ Claudia Cretti a muovere ancora il medagliere azzurro, conquistando il bronzo nell’Inseguimento Individuale nella categoria WC5. La 27enne non delude le aspettative e replica il risultato della rassegna di Glasgow 2023, completando il podio occupato dalla francese Heidi Gaugain e dalla neozelandese Nicole Murray.

La portacolori del Team Equa in mattinata aveva siglato il terzo tempo nelle qualifiche, strappando il pass per la finalina in 3:46.676: bella la sua prestazione, caratterizzata da una partenza in sordina e dal progressivo incremento del ritmo, fino ad arrivare addirittura al miglior tempo complessivo nell’ultimo dei 3 km di gara. Nella finale per il bronzo Cretti si migliora ancora (3:46.535), battendo la francese Marie Patouillet di ben 7 secondi.

Gli altri azzurri

Tornano al via nella terza giornata di gare Stefano Meroni e Francesco Ceci, che dopo aver registrato il quarto tempo nelle qualifiche del Km da fermo per tandem, in finale si fermano in quinta posizione. Titolo e argento alla Gran Bretagna, bronzo alla Germania. Sesta piazza nella seconda prova dell’Omnium MC5, i 200 metri lanciati, per Andrea Tarlao; costretto invece al ritiro Riccardo Cadei nello Scratch MC4.

(Foto UCI)

Ufficio Stampa FCI