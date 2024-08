Torino, 26 agosto 2024 – La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare la nomina dell’atleta Matteo Schina come capitano della prima squadra per la stagione 2024/25.

Nel corso della sua esperienza in gialloblù, il playmaker nativo di Trieste è cresciuto in maniera significativa, affermandosi come una pedina importante per il presente e il futuro della Reale Mutua. Nonostante la giovane età, Matteo Schina (classe 2001) ha collezionato importanti esperienze e ha dimostrato grande personalità, attitudine lavorativa e attaccamento alla maglia, caratteristiche che saranno fondamentali per assumere il ruolo di capitano e leader carismatico del nuovo gruppo torinese di coach Boniciolli.

Schina è il giocatore del roster 2024/25 con più presenze (80) all’attivo in maglia Reale Mutua, apprestandosi a giocare la sua terza stagione in gialloblù.

Ufficio Stampa Basket Torino