Rientro in campo dopo la pausa natalizia per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco. L’IVECO CUS Torino Rugby domani, sabato 13 gennaio, affronterà in casa all’Albonico per la decima giornata del campionato di Serie A maschile l’ASD Rugby Milano. Kick off fissato alle 14.30, dirige l’incontro Luigi Palombi di Perugia.

Queste le parole del vice capitano Sergiu Ursache: “per quanto riguarda la partita di sabato, si può capire solo guardando la classifica, che sarà una partita molto impegnativa; Milano infatti è terza, a sole cinque lunghezze da noi. Credo che la concentrazione dal primo minuto sarà fondamentale. Siamo cresciuti molto dall’inizio della stagione, prendendo consapevolezza di quello che possiamo fare in questo campionato”.

Appuntamento dunque a sabato 13 gennaio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).

Ph: Alessandro Medda – Sara Paparella