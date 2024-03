Proseguono senza sosta gli impegni infrasettimanali per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che domani, mercoledì 6 marzo, tornerà in campo per la decima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. La penultima trasferta della regular season opporrà le biancoblù alla Uyba Volley Busto Arsizio. Si gioca al Palaborsani di Castellanza, con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Negli ultimi due turni di campionato le due squadre hanno fatto un percorso speculare, con una vittoria per 3-1 e domenica scorsa una sconfitta per 1-3, che entrambe cercheranno di riscattare per i rispettivi obiettivi la classifica: le bustocche per la matematica salvezza, le chieresi per garantirsi il quinto posto. Punti importanti, dunque, che a quattro giornate dal termine della regular season pesano ancora di più.

Nella gara d’andata al PalaFenera le ragazze di Bregoli si sono imposte 3-0 conquistando il quinto successo di fila e sesto complessivo nei tredici precedenti con Busto.

Rispetto alla gara d’andata Busto Arsizio ha aggiunto al suo roster il libero Alessia Fini, ulteriore ex in una sfida dove ce ne sono già altre cinque: Kaja Grobelna, Loveth Omoruyi, Katerina Zakchaiou e Ilaria Spirito fra le biancoblù, Giuditta Lualdi (indimenticata protagonista della promozione del Chieri ’76 in A1 nel 2018) da parte bustocca. Da sottolineare anche la presenza nell’organico lombardo del libero chierese Giorgia Zannoni.

«Siamo alle fasi finali del campionato, ormai mancano davvero poche partite e in vista dei play-off il nostro obiettivo rimane lo stesso, cioè quello di mantenere il quinto posto – fa il punto Anna Gray – Purtroppo arriviamo da una sconfitta di 3 punti contro Scandicci, l’amaro in bocca c’è ma non ci demoralizziamo. La trasferta a Busto Arsizio è una buona occasione per rimetterci dalla sconfitta di domenica anche se non sarà facile, arrivano anche loro da una sconfitta e sono sempre in corsa per la salvezza. Quindi è importante riprendere con la massima attenzione, ma sono sicura che lo faremo».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76