La Reale Mutua attende Trieste al Pala Gianni Asti

Torna in campo la Reale Mutua Basket Torino sul parquet di casa. I gialloblù sono reduci da due impegni molto difficili in trasferta che hanno mostrato due facce diverse della medaglia gialloblù. Con cuore e carattere, la squadra di coach Ciani è stata in grado di espugnare un vero e proprio fortino come quello di Forlì, ma le è mancata la lucidità e la concretezza per ripetersi nel successivo appuntamento a Cividale. La squadra ora vuole riscattare l’ultima sconfitta rimediata in Friuli e cercherà di farlo sin dall’impegno di domani sera sul proprio campo, venerdì 22 marzo alle ore 20.30: al Pala “Gianni Asti”, i torinesi attendono la Pallacanestro Trieste di coach Jamion Christian.

“Una gara difficile da prevedere, con diversi punti interrogativi provenienti dalle infermerie delle due squadre, ma anche in funzione delle caratteristiche del sistema di Trieste, una squadra che gioca una pallacanestro di stile universitario, libera e quindi con tante soluzioni tattiche e atipiche,” dichiara coach Franco Ciani in sede di presentazione della partita. “Ci sarà da lavorare sulla lettura dei momenti e delle singole fasi della partita. Noi veniamo dalla battuta d’arresto sul campo di Cividale e cercheremo di ripristinare le nostre abitudini giocando sul nostro terreno di gioco.”

Gli avversari

Una formazione dal talento e dal potenziale importante, Trieste però ha fatto più fatica del previsto nel trovare una continuità di rendimento nel corso della stagione – 16 vittorie e 11 sconfitte, solo due successi nelle ultime 5 partite – anche a causa di una rotazione rimaneggiata a seguito degli infortuni di due giocatori di spessore come Justin Reyes e Giovanni Vildera: l’americano, in grado di viaggiare in doppia doppia di media nella prima fase (18.5 punti e 10.3 rimbalzi), è fermo da gennaio, mentre il lungo italiano ha saltato l’ultimo incontro vinto con Treviglio. Sui due giocatori c’è ancora un punto interrogativo per quanto riguarda la loro disponibilità per la partita di domani sera.

Nonostante un rendimento forse non all’altezza delle aspettative, bisogna prestare molta attenzione ad una squadra che nel proprio roster ha tanti nomi importanti. Michele Ruzzier e Ariel Filloy sono due giocatori che non hanno bisogno di presentazioni e che hanno alle spalle tante stagioni ad alti livelli. A completare il reparto esterni, oltre all’esperienza di Ruzzier e Filloy c’è la freschezza di un rookie di talento come Eli Brooks (16.2 punti, 6.6 rimbalzi e 3.4 assist nella fase a orologio), oltre al veterano Stefano Bossi.

Coach Christian non è nuovo ad adottare assetti tattici atipici e nelle ultime uscite ha optato per un trio di piccoli in quintetto con Ruzzier, Filloy e Brooks. Sotto canestro, Francesco Candussi è un lungo di esperienza e grande tecnica (11.6 punti e 7.8 rimbalzi nella fase a orologio). Al suo fianco, con l’assenza di Reyes e anche di Vildera nel match vinto contro Treviglio, ha trovato spazio in posizione di 4 il classe 2000 Lodovico Deangeli. In rotazione anche due ali esperte: Luca Campogrande e Giancarlo Ferrero.

Note e injury report

In dubbio la disponibilità di Keondre Kennedy, il quale ha accusato un dolore al polpaccio in

allenamento e sarà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Rientra invece

Marco Cusin, a disposizione di coach Ciani dopo circa un mese di stop. La partita contro Trieste sarà la

100^ gara casalinga dalla fondazione di Basket Torino nel 2019: per celebrare la ricorrenza, al Pala

Gianni Asti sarà disponibile la T-Shirt Limited Edition “100 Home Games”.

Info biglietti

Promozione speciale “100 Home Games” con i biglietti a solo 10 euro in tutti i settori gialli e blu, inoltre gli abbonati possono usufruire di una promozione “porta un amico” che consente, mostrando la tessera dell’abbonamento al botteghino del Pala Gianni Asti, di ottenere un biglietto gratis per assistere alla partita in compagnia di un amico o parente.

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti venerdì (giorno della partita) dalle ore 18.45.

Diretta TV

Partita visibile su LNP Pass (su abbonamento).

Ufficio Stampa Basket Torino