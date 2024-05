Sabato 4 maggio l’IVECO CUS Torino Rugby affronterà all’Albonico il Rugby Noceto nella ventiduesima ed ultima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile. Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 15.30, dirige l’incontro Matteo Locatelli di Bergamo.

Queste le parole della prima linea Matteo Liguori: “la partita di domani è importante per finire l’anno al meglio e per proiettarci verso i playoff in maniera decisa e sicura. Il nostro obiettivo è finire la regular season con il massimo dei punti, per continuare a rimanere la miglior squadra di questo campionato e volerlo dimostrare partita dopo partita. Questi ultimi quattro match devono essere quattro finali, dobbiamo quindi avere sempre la voglia e la decisione di dare tutto. Il campo dirà la sua ma noi siamo pronti a dare del nostro meglio”.

IVECO CUS Torino Rugby affronterà all’Albonico il Rugby Noceto

Appuntamento dunque sabato 4 maggio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).

Ph: Alessandro Medda