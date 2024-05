Iveco CUS, sabato la finale scudetto contro la Lazio

Sabato 1 giugno la serie A maschile dell’IVECO CUS TORINO RUGBY affronterà allo stadio “Chersoni” di Prato la Lazio Rugby 1927 nella finale dei playoff promozione per il campionato di Serie A Élite, massima serie nazionale.

Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 17.30, dirige l’incontro Lorenzo Negro di Como.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo: “siamo in finale. Questa è la partita che tutte 36 le squadre che hanno disputato il campionato avrebbero voluto giocare. La giocheremo noi e la Lazio. Siamo molto contenti della prestazione della scorsa domenica in semifinale, soprattutto della prontezza mentale e caratteriale dei ragazzi. Su questo stiamo basando la preparazione in vista della finale di domani. Sappiamo di essere una squadra molto offensiva, infatti siamo quelli che hanno segnato più mete nelle semifinali, quindi sarà questo il nostro punto di forza. Ringrazio la nostra dirigenza per lo sforzo economico e logistico che stanno affrontando per metterci nelle condizioni di giocare al meglio questa partita. Inoltre ringrazio anche i numerosi tifosi che abbiamo avuto al seguito e che hanno sostenuto sempre il nostro team”.