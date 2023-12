Tempo di saluti all’Ippodromo di Vinovo perché mercoledì 13 dicembre andrà in pista l’ultimo convegno dell’anno. Solo un arrivederci, perché l’attività riprenderà attorno a metà febbraio, con un calendario che il MASAF dove ancora comunicare. E l’augurio di tutti quelli che ruotano attorno all’impianto torinese è di avere tutta la considerazione che merita uno degli ippodromi più competitivi ed efficienti d’Italia, come riconoscono tutti.

Il programma di sette corse (inizio alle ore 14,25), sarà dedicato tutto alla Francia, alla quale Vinovo cede idealmente il testimone nelle prossime settimane perché non mancheranno i grandi protagonisti del trotto pronti a spostarsi oltre confine. Il clou del pomeriggio sarà con i cavalli anziani impegnati nei nastri del doppio km. Favori del pronostico per l’eterno Showmar che dovrà guardarsi soprattutto da Cristallo Arc, al rientro dal mese di agosto, ma anche da Capiroska Font, allieva di Filippo Rocca. Proveranno ad inserirsi Beatles Boy Treb con la guida di Pietro Gubellini e Ciel Joyeuse con Santo Mollo.

Doppio appuntamento per i due anni, pronti al salto di categoria di fine anno. In pole nel Premio Parigi First Love Bar, pupilla di Santo Mollo e all’estremità Folgore Fi, alla seconda uscita con il team di Bareggio gestito da Fausto Barelli. Occhio anche a Freccianera Fi e Fuoco Degli Dei, allievi di Mauro Baroncini nel provare ad interferire.

E tra i grandi protagonisti della prossima stagione ci sarà anche Felipe Roc che ha chiuso alla grande la stagione vincendo ad Agnano la sua prima corsa di prestigio, il Gran Premio MASAF maschi – Trofeo Varenne, corsa di gruppo 1. Guidato splendidamente da Santino Mollo, il portacolori della famiglia Rocca si annuncia come un crack: “Abbiamo sempre conosciuto le sue potenzialità. Ma è stato spesso sfortunato nei numeri e negli schemi – ha commentato Filippo Rocca – e invece questa volta è venuto tutto a pennello. Devo ringraziare Santo, che da qualche mese nel gestisce l’allenamento nella sua scuderia a Vinovo ed è riuscito a migliorarlo. Ora inizieremo l’anno più importante, quello dei tre anni, speriamo di poterci divertire”.

Infine, corsa dal pronostico decisamente vario quella dei gentlemen, il Premio Nantes in apertura: 10 al via sul miglio. Piace Elfo Lz che nell’occasione avrà alle guide Marco Castaldo e con l’ultimo numero di partenza potrà scegliere la schiena più appropriata. Sempre in seconda fila Enki, soggetto che ha già dimostrato il suo potenziale, anche con il suo proprietario Vittorio Bosia. In prima fila invece Evarussa jet, sarà la probabile favorita insieme al solidissimo Filippo Monti.

Come sempre a Vinovo ci sarà la possibilità di pranzare al Ristorante “La Scuderia” per guardare le corse al caldo e in pole position davanti ad un buon piatto. Ingresso come al solito gratuito e libero per tutti.

Ufficio stampa Ippodromo di Vinovo